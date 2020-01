Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi késsel támadt a járókelőkre Franciaországban. ","shortLead":"Egy férfi késsel támadt a járókelőkre Franciaországban. ","id":"20200103_Tobb_embert_is_megkeseltek_Parizs_mellett_a_rendorseg_lelotte_az_elkovetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546fbaec-5719-403a-9a20-82d137491c19","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Tobb_embert_is_megkeseltek_Parizs_mellett_a_rendorseg_lelotte_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 03. 17:08","title":"Több embert is megkéseltek Párizs mellett, a rendőrség lelőtte az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint még nem teljesült minden feltétel a szerződéshez. Ha az eladók nem teljesítették valamelyik feltételt, Magyarország akár el is állhatott volna az ügylettől, de ez nem történt meg.","shortLead":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint...","id":"20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0854b8ed-9fee-48ea-9954-7776c06df848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","timestamp":"2020. január. 02. 11:15","title":"Lejárt a határidő, de még mindig nem vettük meg a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utas a szerelvényen lett rosszul, már nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"Az utas a szerelvényen lett rosszul, már nem tudtak segíteni rajta.","id":"20200102_miskolc_intercity_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f5974c-20c5-42b6-a1ce-e74f48615a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_miskolc_intercity_utas","timestamp":"2020. január. 02. 13:34","title":"Meghalt egy utas a Miskolcra tartó InterCityn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","shortLead":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","id":"20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd42ec-f3f2-4e0f-9912-a795b746c2ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","timestamp":"2020. január. 02. 12:58","title":"Mariah Carey az első, aki négy különböző évtizedben is vezette a zenei toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e497b70-d177-48cc-b687-9ef6daa30f1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon mit tehetünk, amikor a gyermekünk szembesül és szembesít minket a bolygó és az egyén válságával? Hogyan tudjuk felkészíteni a jövőre? ","shortLead":"Vajon mit tehetünk, amikor a gyermekünk szembesül és szembesít minket a bolygó és az egyén válságával? Hogyan tudjuk...","id":"20200102_A_kovetkezo_nemzedek_gondjai__igy_segithet_a_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e497b70-d177-48cc-b687-9ef6daa30f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e01cad-91c4-40cb-b73e-53dd605820c4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200102_A_kovetkezo_nemzedek_gondjai__igy_segithet_a_szulo","timestamp":"2020. január. 02. 08:15","title":"A következő nemzedék gondjai – így segíthet a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fed legújabb kutatása szerint az elnök intézkedései többet ártanak az amerikai gazdaságnak, mint használnak. ","shortLead":"A Fed legújabb kutatása szerint az elnök intézkedései többet ártanak az amerikai gazdaságnak, mint használnak. ","id":"20200102_Igy_ut_vissza_Trump_gazdasagpolitikaja_az_amerikai_cegekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a55c8d-3d88-425e-8bff-70d32cadcd7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Igy_ut_vissza_Trump_gazdasagpolitikaja_az_amerikai_cegekre","timestamp":"2020. január. 02. 11:28","title":"Lábon lőtte magát Trump a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek. A kontinensnyi országban szeptember óta hatmillió hektárnyi területen égett le a növényzet, több mint ezer épület vált hamuvá és tízezrek kényszerültek otthonuk elhagyására. Eddig közel húszan haltak meg, Victoria államban 17 embert eltűntnek nyilvánítottak. Melbourne környékén is felcsaptak a lángok, veszélybe kerülhet az Australian Open teniszviadal megrendezése is. A károk dollármilliárdokban mérhetőek, a polgárok elzavarták a miniszterelnököt. ","shortLead":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek...","id":"20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e0ca4-f232-4a2b-8c97-bc85359b82c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 02. 16:10","title":"Egy nemzet lángokban – megállíthatatlan az ausztráliai bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d413e315-cbd0-4b9e-919f-a723002b6467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Roland Duchatelet viszonya finoman szólva sem volt jó az angol másodosztályban szereplő csapat szurkolóival. ","shortLead":"Roland Duchatelet viszonya finoman szólva sem volt jó az angol másodosztályban szereplő csapat szurkolóival. ","id":"20200102_Eladta_a_Charltont_az_Ujpest_belga_tulajanak_apja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d413e315-cbd0-4b9e-919f-a723002b6467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1e202c-3968-4669-a4e4-2b3b2f16eeff","keywords":null,"link":"/sport/20200102_Eladta_a_Charltont_az_Ujpest_belga_tulajanak_apja","timestamp":"2020. január. 02. 16:59","title":"Eladta a Charltont az Újpest belga tulajdonosának apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]