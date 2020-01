Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Didergős napok következnek.","shortLead":"Didergős napok következnek.","id":"20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aced7395-d25e-441a-bc61-e320a6601653","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 03. 21:21","title":"Hidegfront érkezik a hétvégén, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön, sőt még a bagdadi amerikai követséget ért támadás előtt született.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön...","id":"20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e05227-7976-4daa-9040-1a0301acb35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","timestamp":"2020. január. 04. 08:25","title":"WSJ: Pompeo még decemberben beszélte rá Trumpot Szulejmáni megölésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elsőként visszaérkezett kocsiszekrények padlólemezeit az Mfor szerint „felzabálta a rozsda”.","shortLead":"Az elsőként visszaérkezett kocsiszekrények padlólemezeit az Mfor szerint „felzabálta a rozsda”.","id":"20200103_3as_metro_orosz_felujitott_metrokocsi_rozsda_korrozio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38345bc2-ecdd-4f5a-9e72-d2724097b44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_3as_metro_orosz_felujitott_metrokocsi_rozsda_korrozio","timestamp":"2020. január. 03. 12:05","title":"Annyira rozsdásodnak a felújított orosz metrókocsik, hogy többet le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere. Kiderült, hogy minden sikeres ember mögött áll egy nő, Mészáros Lőrincnél ez egy férfi. ","shortLead":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere...","id":"20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a51ddf-e5bf-4150-bf66-b4b96733e104","keywords":null,"link":"/360/20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","timestamp":"2020. január. 03. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc \"motivációs beszéde\": Nem az út a fontos, hanem hogy te építsd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"Szabó Gábor","category":"itthon","description":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","shortLead":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","id":"20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5127a306-c354-4ae4-b812-b1b38dd1073a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","timestamp":"2020. január. 03. 14:15","title":"Most látszik igazán, Hoppál Péternek klímaügyben miért kellett volna csöndben maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","id":"20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7a8d-8b12-40e2-a365-6b01ddc12989","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","timestamp":"2020. január. 03. 09:38","title":"Hátba szúrta iskolatársát egy lány Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","shortLead":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","id":"20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3043f-7814-42c6-8376-709519597983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","timestamp":"2020. január. 03. 11:21","title":"Itt az új Porsche 911 első igen különleges kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas Cook magyarországi cégében, a Neckermannban.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas...","id":"202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a8942a-c9c9-431d-9a51-eaa1ac1ed3e4","keywords":null,"link":"/360/202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","timestamp":"2020. január. 03. 14:00","title":"Mozgásban a Neckermann új tulajdonosa, centralos névvel folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]