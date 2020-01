Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","shortLead":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","id":"20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68aff0-8998-4982-9a75-d775847bf4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","timestamp":"2020. január. 13. 15:37","title":"Honvédségi hajóval keresik ezentúl a menekülteket a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén. A látvány borzalmas.","shortLead":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén...","id":"20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd534c6-1128-430f-90bc-e7204b3af502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","timestamp":"2020. január. 14. 13:03","title":"Ezen a videón látszik igazán, mennyire globális probléma az ausztrál tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","shortLead":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","id":"20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcfe7dc-9b1e-4697-a73f-670a4b2605c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","timestamp":"2020. január. 14. 14:55","title":"Hétmilliárd éves csillagport találtak egy ausztrál meteoritban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre...","id":"20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ee6b5-46e1-4ff5-8f66-e8c84046f35c","keywords":null,"link":"/360/20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","timestamp":"2020. január. 13. 08:00","title":"Radar360: A tehetősek járnának jól az SZJA-mentességgel, várjuk az Oscar-jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","shortLead":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","id":"20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79979c2d-816e-493f-bab6-308c87fbb764","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","timestamp":"2020. január. 13. 12:55","title":"Mészáros és Tiborcz cégéhez kerül a balatonfüredi kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b37f9fa-23b3-418c-bc92-e986ddc1b7f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást.","shortLead":"Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást.","id":"20200112_Hatalmas_langokkal_eg_harom_epulet_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b37f9fa-23b3-418c-bc92-e986ddc1b7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a46cb-d023-4105-ba42-8ca3d3dc891f","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Hatalmas_langokkal_eg_harom_epulet_Obudan","timestamp":"2020. január. 12. 19:09","title":"Faházak égtek hatalmas lángokkal Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","shortLead":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","id":"20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26089726-be09-4f86-99d7-1de8c5747d36","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","timestamp":"2020. január. 14. 05:08","title":"Kirúgták a Barcelona edzőjét, már az új tréner is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először belterületen, majd külterületen is gyorsabban ment a megengedett legnagyobb sebességnél a külföldi sofőr.","shortLead":"Először belterületen, majd külterületen is gyorsabban ment a megengedett legnagyobb sebességnél a külföldi sofőr.","id":"20200114_Kifizette_a_gyorshajtasi_birsagot_egy_autos_azutan_megint_gyorshajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d49f04-5ba5-475b-9a71-3791f9d0495d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_Kifizette_a_gyorshajtasi_birsagot_egy_autos_azutan_megint_gyorshajtott","timestamp":"2020. január. 14. 09:39","title":"Kifizette a gyorshajtási bírságot egy autós, azután pár perc múlva újra elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]