Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először az V. kerületben helyezik ki a szemetet.","shortLead":"Először az V. kerületben helyezik ki a szemetet.","id":"20200214_Jovo_penteken_indul_a_lomtalanitas_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a7a57-262f-4ec2-b27c-b4155eee02ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Jovo_penteken_indul_a_lomtalanitas_Budapesten","timestamp":"2020. február. 14. 09:24","title":"Jövő pénteken indul a lomtalanítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","shortLead":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","id":"20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a4332-8448-4332-826d-109c17c197f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","timestamp":"2020. február. 14. 17:37","title":"Győrbe vihetik a Skoda Superb gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749","c_author":"Gergely Márton, Kovács Gábor, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó forrásunk. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyre kevésbé számolnak azok, akik – közpénzekből – az Orbán-rendszer bázisát adó vagyonokat építik. ","shortLead":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó...","id":"202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99863236-bc0b-41f2-af9d-b6715fc83c21","keywords":null,"link":"/360/202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 13. 11:00","title":"Hova tűnt Rogán Antal? És ki az az ifjú káder, aki helyette viszi a szót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f7091-27ee-41b7-bafc-6276f638a8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátlan adatforgalmat ajándékoz Valentin-nap alkalmából ügyfeleinek a Telekom.","shortLead":"Korlátlan adatforgalmat ajándékoz Valentin-nap alkalmából ügyfeleinek a Telekom.","id":"20200214_magyar_telekom_korlatlan_net_extra_mobilinternet_valentin_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c45f7091-27ee-41b7-bafc-6276f638a8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b348c3f7-f397-443a-9af0-a310931433c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_magyar_telekom_korlatlan_net_extra_mobilinternet_valentin_nap","timestamp":"2020. február. 14. 13:03","title":"Ha telekomos, most bekapcsolhatja, hogy 3 napon át korlátlan mobilnete legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl kevesen érdeklődtek.","shortLead":"Túl kevesen érdeklődtek.","id":"20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1fe0c-068f-4693-8445-7d9f30033bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","timestamp":"2020. február. 14. 15:00","title":"Mégsem tüntetnek Orbán ellen az évértékelő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Koch majdnem egy évet töltött az űrben, nemrég tért vissza a Földre. Kutyája valósággal megbolondult, amikor meglátta.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy évet töltött az űrben, nemrég tért vissza a Földre. Kutyája valósággal megbolondult, amikor...","id":"20200214_christina_koch_urhajos_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3075dd-01e0-4dc0-bb21-4c950f933fd0","keywords":null,"link":"/elet/20200214_christina_koch_urhajos_kutya","timestamp":"2020. február. 14. 19:33","title":"Majd kicsattant a boldogságtól a kutya, amikor meglátta az űrből visszatért gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","shortLead":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","id":"20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c13db20-78c7-4d22-84e7-b6b397880c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","timestamp":"2020. február. 13. 21:18","title":"Novák Katalin: 40 éve nem volt annyi házasságkötés Magyarországon, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek le kell hívnia az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből megmaradt 59 milliárd forintot.","shortLead":"Budapestnek le kell hívnia az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből megmaradt 59 milliárd forintot.","id":"20200214_Szuk_mozgasteret_hagy_a_fovarosnak_az_uj_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d179876-2d33-473e-9236-b37d5c0eca09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Szuk_mozgasteret_hagy_a_fovarosnak_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 14. 10:45","title":"Szűk mozgásteret hagy a fővárosnak az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]