{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","shortLead":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","id":"20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8553b085-1866-46ae-9bf6-e883211dd8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","timestamp":"2020. február. 24. 05:06","title":"Ausztria nem engedi be a vonatokat Olaszországból a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","shortLead":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","id":"20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7d73c-4268-43af-b64e-d9053da2d783","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","timestamp":"2020. február. 24. 15:25","title":"Kásler béremelést jelentett be a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386c96e3-f7ac-44db-bfd2-5de4d1afc467","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az álmok tudatosításával és szabályozásával növelhetjük az énerőnket, aktiválhatjuk belső erőforrásainkat.","shortLead":"Az álmok tudatosításával és szabályozásával növelhetjük az énerőnket, aktiválhatjuk belső erőforrásainkat.","id":"20200225_Tudatos_almodas__gyakorlas_kerdese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386c96e3-f7ac-44db-bfd2-5de4d1afc467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4626293-f3c2-4b6d-8a7b-9ef09d3b9076","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200225_Tudatos_almodas__gyakorlas_kerdese","timestamp":"2020. február. 25. 08:15","title":"Tud már tudatosan álmodni? 3 tipp ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt".

\r

","shortLead":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt".","id":"20200225_Bazi_nagy_gorog_sutogetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e255a-2065-4d4e-843b-3de024009620","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Bazi_nagy_gorog_sutogetes","timestamp":"2020. február. 25. 10:10","title":"Bazi nagy görög füstölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb089d-b56e-470e-b1e1-da49b97baf1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest egykori legendás focistája 81 évet élt.","shortLead":"Az Újpest egykori legendás focistája 81 évet élt.","id":"20200224_Meghalt_Gorocs_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafb089d-b56e-470e-b1e1-da49b97baf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e75e260-7629-464c-926e-24e33a8295e6","keywords":null,"link":"/sport/20200224_Meghalt_Gorocs_Janos","timestamp":"2020. február. 24. 09:18","title":"Meghalt Göröcs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével nőtt az átadott új lakások száma 2019-ben, a kiadott építési engedélyeké viszont csökkenni kezdett.","shortLead":"Ötödével nőtt az átadott új lakások száma 2019-ben, a kiadott építési engedélyeké viszont csökkenni kezdett.","id":"20200225_lakasepites_epitoipar_ksh_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db781ac-1a81-46a7-a92f-1d0d4246ea18","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lakasepites_epitoipar_ksh_2019","timestamp":"2020. február. 25. 10:08","title":"Óriásit nőtt 2019-ben a lakásépítések száma, de itt lehet a nagy növekedés vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott életrajzokkal meghamisítani a tényeket.","shortLead":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott...","id":"20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299bc21f-561e-4e0d-92e9-359210b026b3","keywords":null,"link":"/elet/20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. február. 25. 16:25","title":"Nyáry Krisztián: Fasiszta vagy kommunista írót is szabad tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételt valószínűleg egy rendőrautóból vették fel a déli határkerítésnél.","shortLead":"A felvételt valószínűleg egy rendőrautóból vették fel a déli határkerítésnél.","id":"20200224_rendorseg_hatarkerites_rendorauto_tiktok_video_migransok_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debf204c-0937-46ab-bebd-b5bd997a8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_rendorseg_hatarkerites_rendorauto_tiktok_video_migransok_menekultek","timestamp":"2020. február. 24. 20:34","title":"Vizsgálja a rendőrség a menekülteken viccelődő magyar TikTok-videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}