Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, abban hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást.","shortLead":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos...","id":"20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b0d07f-d32c-4d32-87ff-e238170310ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","timestamp":"2020. március. 01. 20:03","title":"Kísérlet robotokkal: nincs egyetlen vezér, mindegyik robot maga dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135c0a4b-2598-4917-b6e2-4db5a4f092e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy salgótarjáni italboltban kezdte fenyegetni az alkalmazottat egy 36 éves férfi.","shortLead":"Egy salgótarjáni italboltban kezdte fenyegetni az alkalmazottat egy 36 éves férfi.","id":"20200301_Nem_akartak_kiszolgalni_fegyvert_rantott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135c0a4b-2598-4917-b6e2-4db5a4f092e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d482ea-a16b-47dc-b889-9bdabcb8e366","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Nem_akartak_kiszolgalni_fegyvert_rantott","timestamp":"2020. március. 01. 17:32","title":"Nem kapott alkoholt, fegyvert rántott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A turné 93 fellépése közül 10-et kellett lemondania az énekesnőnek.","shortLead":"A turné 93 fellépése közül 10-et kellett lemondania az énekesnőnek.","id":"20200302_Madonna_a_parizsi_koncertjet_is_lemondta_a_serules_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f154-a5ba-4394-aa7f-452ebfebe8fe","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Madonna_a_parizsi_koncertjet_is_lemondta_a_serules_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 10:12","title":"Madonna a párizsi koncertjét is lemondta a sérülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.","shortLead":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t...","id":"20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb80d8-eab4-4b7e-8099-88a2810a69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","timestamp":"2020. március. 02. 13:03","title":"Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette kutatás szerint a gyilkos bálnák legkisebb típusa 28 összetett hangot alkalmaz, köztük felpattanó-pulzáló hangokat és füttyöket, hogy így kommunikáljanak a családtagokkal.","shortLead":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette...","id":"20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38520b3-c4d5-49b5-9cc6-e2a50ba8eb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","timestamp":"2020. március. 01. 16:03","title":"Hallgassa meg: 28 összetett hanggal beszélgetnek a 6 méteres kardszárnyú delfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","shortLead":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","id":"20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab33e6c-7b7e-4a05-94bf-32c57271deff","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","timestamp":"2020. március. 02. 11:41","title":"Orbán a spájzában, sonkaevés közben beszélte meg a Videoton edzőjével a csapat körüli teendőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pénteken öt százalékkal esett az aranyárfolyam a tőzsdéken, ekkora árcsökkenés pedig 2013 óta nem volt egyetlen nap alatt. Márpedig elvileg emelkednie kellene az árfolyamnak.","shortLead":"Pénteken öt százalékkal esett az aranyárfolyam a tőzsdéken, ekkora árcsökkenés pedig 2013 óta nem volt egyetlen nap...","id":"20200302_Bedolt_az_arany_ara_pedig_epp_a_forditottjanak_kellene_tortennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe93efc-bfc4-48f1-b061-fc95a487efd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Bedolt_az_arany_ara_pedig_epp_a_forditottjanak_kellene_tortennie","timestamp":"2020. március. 02. 14:19","title":"Bedőlt az arany ára, pedig épp a fordítottjának kellene történnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","id":"20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c15b81-c64c-4b7d-b8bc-5f593295efef","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","timestamp":"2020. március. 02. 10:17","title":"Akár 500 milliárd forintba is kerülhet az 5-ös metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]