Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","shortLead":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","id":"20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b113deb-bac7-43cf-8403-bcc9c00441a6","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","timestamp":"2020. március. 03. 06:14","title":"Takaró Mihály: Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","shortLead":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","id":"20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25714d60-ee47-4ad4-9b6b-90c2f7e370ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","timestamp":"2020. március. 02. 13:17","title":"Meghalt Zana József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló Clark Ádám téri alsó állomásán hétfőn.\r

\r

","shortLead":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló...","id":"20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8ef4e-c085-49c5-bd83-e8925f6fd94d","keywords":null,"link":"/elet/20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","timestamp":"2020. március. 02. 16:01","title":"Százötven éves lett Budapest egyik különleges látványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek bemenni munkahelyükre. A koronavírus a munkáltatókat is nehéz helyzetbe hozta, hiszen az sem világos, nekik milyen kötelezettségeik vannak dolgozóikkal szemben. Jár-e fizetés önkéntes karantén idejére? Mire figyeljünk a szerződéskötéskor? Visszamondjuk a konferencia megszervezését? Cikkünkben ezeket próbáljuk megválaszolni. ","shortLead":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek...","id":"20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b707ce-9c06-4035-9953-c80cfcbdd13c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","timestamp":"2020. március. 03. 06:30","title":"Jár fizetés karantén idején? Koronavírus-kisokos dolgozóknak és munkáltatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alibaba új szoftvere a koronavírusos megbetegedések felismerésénél tehet jó szolgálatot.","shortLead":"Az Alibaba új szoftvere a koronavírusos megbetegedések felismerésénél tehet jó szolgálatot.","id":"20200303_alibaba_mesterseges_intelligencia_koronavirus_felismerese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e9e795-05ba-46fa-9be0-6a9ecd9e617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_alibaba_mesterseges_intelligencia_koronavirus_felismerese","timestamp":"2020. március. 03. 15:03","title":"Elkészült és működik a koronavírust felismerő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.","shortLead":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t...","id":"20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb80d8-eab4-4b7e-8099-88a2810a69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","timestamp":"2020. március. 02. 13:03","title":"Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","shortLead":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","id":"20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908798e-a91a-413c-a113-5d22ef23804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2020. március. 02. 13:53","title":"Már itthon is találkozhatunk zergékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]