[{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"BI","category":"elet","description":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor a gyerek szeresse az iskolát, vagy az igényeik nem fontosak. Egy biztos: szeptembertől bevezetik. Vélemény.","shortLead":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor...","id":"20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144e043-6a99-4517-8187-defa68b976b0","keywords":null,"link":"/elet/20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","timestamp":"2020. március. 09. 11:16","title":"NAT: most épp fontos, hogy a gyerek szeresse az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába szólnak az elmúlt hetek szinte kizárólag a koronavírusról, a felszín alatt igen erősen begyűrűzött egy másik válság: kitört egy olyan olajháború, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Sőt, egyes szakértők már az olajtermelő országok kollektív öngyilkosságáról beszélnek. Az autósok egyelőre örülhetnek, hiszen az üzemanyagárak bezuhanhatnak.","shortLead":"Hiába szólnak az elmúlt hetek szinte kizárólag a koronavírusról, a felszín alatt igen erősen begyűrűzött egy másik...","id":"20200310_olajar_benzinar_mol_szaudarabia_oroszorszag_opec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a60036-feb7-4329-824b-1b66c814d229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_olajar_benzinar_mol_szaudarabia_oroszorszag_opec","timestamp":"2020. március. 10. 06:30","title":"Kitört az olajháború: akár jövő héten jöhet a 300 forintos benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","shortLead":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","id":"20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef2990-e2b2-4b6e-8c22-8f42b0fb9632","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 05:53","title":"A római magyar nagykövetség szerint haladéktalanul el kell hagyni Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Sen vállalat öt darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék a Földön zajló eseményeket.","shortLead":"A brit Sen vállalat öt darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék...","id":"20200309_4k_felbontas_sen_muhold_vilagur_earth_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c08cd69-6691-4fdb-ba7c-2dcd48c9d516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_4k_felbontas_sen_muhold_vilagur_earth_tv","timestamp":"2020. március. 09. 08:03","title":"Új csatorna indulhat: az Earth TV 4K-ben közvetítené a világűrből, mi történik a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8a35db-69d8-4a66-85d7-34d260fca81d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az erzsébetvárosi miniszobor Kolodko Mihály alkotása.","shortLead":"Az erzsébetvárosi miniszobor Kolodko Mihály alkotása.","id":"20200308_Szenes_Hanna_nonapon_kapott_szobrot_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8a35db-69d8-4a66-85d7-34d260fca81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf14f6f3-dd81-44e7-8530-d762e359843d","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Szenes_Hanna_nonapon_kapott_szobrot_Budapesten","timestamp":"2020. március. 08. 16:49","title":"Szenes Hanna nőnapon kapott szobrot Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","shortLead":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","id":"20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8c79f-23c1-4413-96d1-347c6312b3bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","timestamp":"2020. március. 08. 22:02","title":"Drónnal szálltak az illegális szemétégető fölé Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]