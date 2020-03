Bár 1963. óta tartó karrierje során többször váltott stílust, zenéje megőrizte a blues hagyományait. Mélységeket és magasságokat is megjárt pályája több szakaszában is újítónak tartották, ezek közül kiemelkedik a 60-as években a The Yardbirds és a The Bluesbreakers, majd a Cream zenekar munkássága, valamint a 90-es években (újra)indult szólókarrierje.

Számos világsláger, toplistás dal fűződik a nevéhez. Mi ezeket szeretjük a legjobban: