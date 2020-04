Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A tervek szerint heti 1000 darabot állítanának elő belőle.","shortLead":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány...","id":"20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbaac12-f6ac-4013-b229-ffc2fd78663f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Lélegeztetőgépek gyártására áll át a Virgin Orbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","shortLead":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","id":"20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdba3c2-f256-4ded-aa3c-40a4f358c80a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","timestamp":"2020. március. 31. 10:55","title":"Hatmilliárd forintért árulják a luxusjachtot, amin Mészáros Lőrinc is utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dad6a9-1720-417f-810f-2fc9a75f36f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","timestamp":"2020. április. 01. 08:47","title":"Zuhanórepülésben a forint, hajszálnyira a 365-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a8c1-1966-4dae-8dd9-936b26decb15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki a maga módján járul hozzá a karantén átvészeléséhez. ","shortLead":"Mindenki a maga módján járul hozzá a karantén átvészeléséhez. ","id":"20200331_A_nappalibol_enekeltek_legnagyobb_slageruket_a_Backstreet_Boys_tagjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a8c1-1966-4dae-8dd9-936b26decb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d764485-b8c5-4ae4-a3f8-d328d7be3942","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_A_nappalibol_enekeltek_legnagyobb_slageruket_a_Backstreet_Boys_tagjai","timestamp":"2020. március. 31. 11:02","title":"A nappaliból énekelték legnagyobb slágerüket a Backstreet Boys tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Már a júniusi dátum sem tartható az UEFA szerint, két újabb időpontot jelöltek ki a meccsre.","shortLead":"Már a júniusi dátum sem tartható az UEFA szerint, két újabb időpontot jelöltek ki a meccsre.","id":"20200401_Szeptemberben_jatszhatunk_leghamarabb_a_bolgarokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4108df-f8dc-444f-aa60-1baf26715d6f","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Szeptemberben_jatszhatunk_leghamarabb_a_bolgarokkal","timestamp":"2020. április. 01. 14:45","title":"Legkorábban ősszel jöhet a bolgár–magyar meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","shortLead":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","id":"20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d7b98d-f8df-4691-b986-3d05c7c8b733","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 01. 18:20","title":"Pár hónapon belül gondok lehetnek a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig főleg lakossági ügyfelek jelezték, hogy ugyanúgy fizetnének tovább.","shortLead":"Eddig főleg lakossági ügyfelek jelezték, hogy ugyanúgy fizetnének tovább.","id":"20200401_hitel_moratorium_jarvany_torlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0f54fa-8103-42d0-a1a2-e026e34c866b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_hitel_moratorium_jarvany_torlesztes","timestamp":"2020. április. 01. 21:53","title":"Több tízezer magyar jelezte, hogy tovább törlesztené a hitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téved, aki azt hiszi, hogy a Zoom titkosítása végponttól végpontig tart, még akkor is, ha egyes marketinganyagok szerint így van, sőt még a Zoom weboldala ezt is sugallja.","shortLead":"Téved, aki azt hiszi, hogy a Zoom titkosítása végponttól végpontig tart, még akkor is, ha egyes marketinganyagok...","id":"20200401_zoom_vegponti_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a9fc76-af79-4419-803d-43470fb7c7b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_zoom_vegponti_titkositas","timestamp":"2020. április. 01. 11:03","title":"Csak óvatosan: nem olyan a Zoom titkosítása, mint ahogyan azt sokan gondolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]