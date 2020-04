Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","shortLead":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","id":"20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd51afab-8e8d-424e-9b71-ad8cebecc5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2020. április. 05. 20:15","title":"Megölte egyéves kislányát egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet egységére szólított fel és köszönetet mondott azoknak, akik önzetlenül segítik a járvány elleni munkát.","shortLead":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet...","id":"20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b1acd-0eec-4631-9eb7-c97e2e4fc717","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","timestamp":"2020. április. 05. 21:36","title":"II. Erzsébet: Szebb napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","shortLead":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","id":"20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b7798-5eb7-4018-bbbc-0932278adc44","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 06:45","title":"Trump: Már látjuk a fényt az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f2abb-4ba4-447c-abd1-5bcaa0d161d3","c_author":"MTI/DPA","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány révén életbe lépett szigorú kijárási korlátozások miatt több halálos áldozattól tartottak a hatóságok, a hasonló balesetek pedig az elavult infrastruktúra miatt gyakoriak.","shortLead":"A koronavírus-járvány révén életbe lépett szigorú kijárási korlátozások miatt több halálos áldozattól tartottak...","id":"20200405_Gazrobbanas_tortent_egy_orosz_lakohazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9f2abb-4ba4-447c-abd1-5bcaa0d161d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e36a622-d9c3-4928-a4da-2e1425b08e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Gazrobbanas_tortent_egy_orosz_lakohazban","timestamp":"2020. április. 05. 08:26","title":"Gázrobbanás történt egy orosz lakóházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]