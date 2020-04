Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lassan ismét visszatér az élet Kínába, ahol meglepő elfoglaltságot találtak maguknak a helyiek.","shortLead":"Lassan ismét visszatér az élet Kínába, ahol meglepő elfoglaltságot találtak maguknak a helyiek.","id":"20200417_Megrohantak_a_luxusboltokat_az_ujjaeledo_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184b5543-3c48-4508-a66b-b8158259d461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Megrohantak_a_luxusboltokat_az_ujjaeledo_Kinaban","timestamp":"2020. április. 17. 15:35","title":"Megrohanták a luxusboltokat az újjáéledő Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai város vezetése az egészségügyi ellátórendszer túlterheltségével indokolta a korábbi pontatlan adatokat.","shortLead":"A kínai város vezetése az egészségügyi ellátórendszer túlterheltségével indokolta a korábbi pontatlan adatokat.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_kina_vuhan_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef22fa8-9907-47e1-a814-4bcb2c2b8122","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_kina_vuhan_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 17. 10:20","title":"Felfelé módosították a fertőzöttek és az elhunytak számát Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen Appeninn-részvénye sem maradt, szakmai befektető váltotta.","shortLead":"Egyetlen Appeninn-részvénye sem maradt, szakmai befektető váltotta.","id":"20200417_meszaros_lorinc_appeninn_holding_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434fffe-3096-4860-85b5-dadb3a7f6cd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_meszaros_lorinc_appeninn_holding_reszveny","timestamp":"2020. április. 17. 09:06","title":"Mészáros Lőrinc kiszállt az egyik érdekeltségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc33e3-02ab-4733-ad55-f82335c15708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon és Pécsen lezárják a turisták elől a parkolókat, Debrecenben nem nyitják ki a Nagyerdőt, Győrben és Székesfehérváron pedig drákói szigorral veszik fel a harcot a járvány terjedése ellen.","shortLead":"Miskolcon és Pécsen lezárják a turisták elől a parkolókat, Debrecenben nem nyitják ki a Nagyerdőt, Győrben és...","id":"20200417_koronavirus_videk_varosok_turistak_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc33e3-02ab-4733-ad55-f82335c15708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36994faa-fdb5-4473-ab65-35494d6deafc","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_videk_varosok_turistak_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 17. 18:40","title":"Bezárkóznak a vidéki városok és a népszerű turistacélpontok hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le autókat.","shortLead":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le...","id":"20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc92d75d-7537-4b6a-ab71-a61d41dae023","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","timestamp":"2020. április. 17. 14:13","title":"Hivatalosan is bemutatkozott a Toyota Land Cruiser kínai koppintása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már több mint 33 ezren haltak meg a koronavírus okozta beteségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már több mint 33 ezren haltak meg a koronavírus okozta beteségbe.","id":"20200417_New_Yorkban_no_a_jarvany_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c99a42e-254c-46aa-af82-24ca53bc0b22","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_New_Yorkban_no_a_jarvany_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2020. április. 17. 20:57","title":"New Yorkban nő a járvány halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén.","shortLead":"A koronavírus miatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén.","id":"20200417_ENSZ_gyermekjogi_valsagot_okoz_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdac6acc-c274-4630-945c-1a00863c8c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_ENSZ_gyermekjogi_valsagot_okoz_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 05:51","title":"ENSZ: gyermekjogi válságot okoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Earth nem csak egy másik térkép. Ideális társ a tanuláshoz, emellett abban is segít, hogy idegen tájakra jussunk el vele. Mindezt teljesen ingyen.","shortLead":"A Google Earth nem csak egy másik térkép. Ideális társ a tanuláshoz, emellett abban is segít, hogy idegen tájakra...","id":"20200417_google_earth_tanulas_otthon_tippek_tanacsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac9e73b-539c-4aab-9b5e-09e975695a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_google_earth_tanulas_otthon_tippek_tanacsok","timestamp":"2020. április. 17. 21:12","title":"Mutatunk négy egyszerű módszert a tanulásra, miközben felfedezheti a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]