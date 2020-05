Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi hetekben a koronavírus miatt válságba került zeneipari helyzet miatt több jogdíjkezelő is rendkívüli szociális támogatásokat hirdetett meg előadóknak és zenészeknek, azonban az EJI (Előadóművészi Jogvédő Iroda) és az Artisjus támogatottakról szóló listáján találni érdekes neveket.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi hetekben a koronavírus miatt válságba került zeneipari helyzet miatt több jogdíjkezelő is rendkívüli...","id":"20200506_Gusztustalannak_es_szanalmasnak_tartom_ezt_az_egeszet__Majka_kiakadt_a_segelyt_kerelmezo_popzeneszek_nevsoran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b67f146-d6d0-475d-9ca1-43a095b80d0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Gusztustalannak_es_szanalmasnak_tartom_ezt_az_egeszet__Majka_kiakadt_a_segelyt_kerelmezo_popzeneszek_nevsoran","timestamp":"2020. május. 06. 16:06","title":"„Gusztustalannak és szánalmasnak tartom ezt az egészet!” – Majka kiborult a segélyt kérelmező popzenészek névsorán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed","c_author":"","category":"itthon","description":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután iratkozott be egy programozóképzésre, hogy kirúgták a Hír Tv-től. Erről az időszakról szól a Kényszerpálya című dokumentumfilm, amit először a hvg.hu-n láthatnak. \r

\r

","shortLead":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután...","id":"20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2084249-e636-4f76-88d5-420a7b83c997","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","timestamp":"2020. május. 06. 18:15","title":"\"Olyan szakmát kerestem, ahol az számít, te mit tudsz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint.","shortLead":"Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint.","id":"20200506_putyin_tamogatottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e182baa6-f43c-4fc5-97a9-57a61391a7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_putyin_tamogatottsag","timestamp":"2020. május. 06. 21:30","title":"Soha nem volt ilyen alacsony Putyin támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","shortLead":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","id":"20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fe6944-9b32-4fcd-a08f-c124b55c5bdb","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","timestamp":"2020. május. 06. 10:40","title":"A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","shortLead":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","id":"20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c5f63b-9b34-471f-8e52-7ef9bfb8e760","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","timestamp":"2020. május. 05. 16:23","title":"Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett az információs jogok korlátozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"Gaál Gyula","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","shortLead":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","id":"20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8655b5e0-7117-4225-ad37-29c507b7cbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Vészhelyzet-jelentés a maszkgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen cseh márkájának legnagyobb divatterepjárója hamarosan fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen cseh márkájának legnagyobb divatterepjárója hamarosan fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.","id":"20200507_zold_rendszamot_is_kaphat_a_felfrissitett_skoda_kodiaq_plugin_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6452d14b-5328-416a-bf12-6ccb48a0f3fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_zold_rendszamot_is_kaphat_a_felfrissitett_skoda_kodiaq_plugin_hibrid","timestamp":"2020. május. 07. 11:21","title":"Zöld rendszámot is kaphat a felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s örül a hírnek, hogy a svájciak is tartják a kötelező távolságot, \"csak nem értik, miért kell ennyire közel menni a másik emberhez\". Kuncze szerint Orbánék egyetlen fontos szakpolitikai kérdést sem kezeltek a válság kapcsán, ugyanakkor a miniszterelnök erőfeszítéseket tesz, hogy a \"nagy védelmező szerepében\" egyedül léphessen fel.","shortLead":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s...","id":"20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff336386-aca6-4a66-8d5e-269c1dad05cb","keywords":null,"link":"/360/20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 05. 18:30","title":"Kuncze Gábor a Home office-ban: \"Ez egy olyan tető, aminél még van feljebb is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]