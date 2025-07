Tüntetést tervez a „szívószálpápa”, nem hiszi, hogy parlamenti választáson leváltható a NER

A közösségi médiában írt a NER-rel kapcsolatos elégedetlenségéről a minap Felföldi József debreceni édesipari vállalkozó, hétfői bejegyzését közvetlenül Tiborcz Istvánnak címezte, szerdán pedig a 24.hu-nak azt mondta:

betelt a pohár, ezért korrupcióellenes tüntetést tervez szeptember közepére a Parlament elé.

Az üzletember azt mondta, júniusban 410 ezer eurót emeltek le a céges számlájáról egy bírósági döntés értelmében. Korábban ugyanis úgy döntött, visszavonul, 2021-ben viszont visszatérni kényszerült, mert a fiát, aki átvette a bizniszt, „megszédítették, és megpróbálták tőle potom pénzért elvenni a családi vállalkozást”. A pert egy német állampolgár indította ellene, aki még a fiával állt üzleti kapcsolatban. „Képzeld el, hogy nekünk van egy durva vitánk. Én ököllel orrba váglak, neked orvoshoz kell menned, lábadozol, egy darabig nem tudsz dolgozni. Te teljes joggal beperelsz engem, és a bíróság meg is ítél neked, most csak úgy mondok egy összeget, százezer forint kártérítést. Eddig tiszta az ügy. Csakhogy közben én is pert indítottam ellened, mert, amikor megütöttelek, megkarcolódott a karórám üvege, és ezért háromszázezer forintot követelek tőled. Abszurd, ugye? Akkor képzeld el, hogy ezt a háromszázezres kártérítést a választott bíróság meg is ítéli. Nagyjából ez történt velem, ezért emeltek le a számlámról 410 ezer eurót. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Hogy a saját országomban nem kapok védelmet, mert itt mindenki fél mindenkitől” – vázolta fel a helyzetet.

Azt is mondta, hogy nem az összeg miatt fogyott el a türelme, nincsenek megélhetési gondjai, hanem abból lett elege, hogy egy olyan országban kell élnie, ahol ilyen megtörténhet, mindent egy szűk kör érdekei mozgatnak.

Kijelentette: nem hiszi, hogy országgyűlési választásokon megdönthető az Orbán-kormány. Szerinte ha nem sikerül Magyar Pétert kiütniük, akkor „nem lennék meglepve, ha elhalasztanák a jövő évi választásokat. Hallottam ilyen tervekről, majd ráfogják a háborúra. Bármit megtehetnek.”