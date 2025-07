A katasztrófaturizmusból most még lát pénzt Parajd, de mindent újra kell tervezni

Mi lesz a parajdi turizmus sorsa a májusi katasztrófa után? Ezt a kérdést járta körbe a Turizmus online. Emlékezetes, a parajdi sóbányát a megduzzadt Korond-patak májusban öntötte el, beleértve a turisták számára kialakított helyeket és a sókitermelésre használt részt is, és valószínűleg többé már nem is lehet majd kinyitni. Márpedig a településnek gyakorlatilag a teljes gazdasága a bánya miatti turizmusra épül.

A lap azt írja, a katasztrófaturizmus még létezik, nyilván azért is, mert sokan még az előtt tervezték meg az útjukat, hogy május végén minden tönkrement volna. Vannak turisták, akik odamennek, megnézik a lezárt bejáratot, vásárolnak némi sót emlékbe, és persze akkor már esznek is, de már középtávon sem lehet arra alapozni, hogy ez mindig is így marad.

Sokan Szovátáról jártak át Parajdra a sóbányába gyógykezelésre. Ehhez képest Szováta három négycsillagos szállodájában a forgalom a korábbi évek 20 százalékára esett vissza.

A cikk szerint a túlélést hosszabb távon az jelentheti, ha például öko- és aktív turisztikai programokat tudnának szervezni, vagy épp a gombászat, netán a kerékpáros túraszervezés adhatna menekülőutat. Nyilvánvaló, hogy ezekben sokkal nagyobb a konkurencia, mint a sóbánya gyógyturizmusában, de aki nem keres új megoldásokat, az egész biztosan csődöt jelenthet.