Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18d6e73d-5c9b-4600-8708-492bd1649651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján a Szent László Kórház főorvosa próbálta tudatosítani, hogy még mindig egy sok tekintetben ismeretlen vírussal van dolgunk. ","shortLead":"Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt...","id":"20200509_Min_mulik_a_budapesti_korlatozasok_feloldasa__az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d6e73d-5c9b-4600-8708-492bd1649651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8c69af-1977-4a4d-a4f0-294a5de158cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Min_mulik_a_budapesti_korlatozasok_feloldasa__az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 09. 11:01","title":"Szlávik János: Még mindig sok mindent nem tudunk a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Adatvédelmi Testület új iránymutatást adott ki arról, hogyan nem szabad a weboldalak látogatóit arra biztatni, hogy elfogadják a követésükre használható kódokat (cookie-kat, sütiket).","shortLead":"Az Európai Adatvédelmi Testület új iránymutatást adott ki arról, hogyan nem szabad a weboldalak látogatóit arra...","id":"20200508_gdpr_adatvedelem_europai_unio_bongeszes_sutik_cookie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b18ade-0b38-48ad-b13c-c70674ffea02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_gdpr_adatvedelem_europai_unio_bongeszes_sutik_cookie","timestamp":"2020. május. 08. 09:03","title":"GDPR: Betiltották a \"cookie-falat\" és a görgetős beleegyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kitart a véleménye mellett. ","shortLead":"A rapper kitart a véleménye mellett. ","id":"20200508_Majka_Artisjus_EJI_segely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd7ed3-76d4-4c71-8ded-12f02934fec0","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Majka_Artisjus_EJI_segely","timestamp":"2020. május. 08. 13:41","title":"Majka: Némely embert inkább ügyeskedőnek neveznék erről a listáról, mint zenésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, azon tudósok egyike, akivel Orbán Viktor miniszterelnök is konzultálni szokott. A rektor az óvatos nyitás híve, ehhez azonban pontosan kell látni, milyen az átfertőzöttség. A részadatok jövő hét közepén publikusak lehetnek. ","shortLead":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta...","id":"20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928febe8-ebbe-47fe-ac0e-cb27cd4afb73","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 11:15","title":"Merkely: Tankönyvi értelemben járvány már nincs, de a veszély megmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is visszautasította a felkérést. Optimizmussal fogott a munkához. A HVG éppen a hírhedt médiaháború kitörése előtt pár héttel, 1990 októberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is...","id":"20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78f78d-b2df-4032-95c4-095b45ea5adb","keywords":null,"link":"/360/20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 08. 17:45","title":"Rendszerváltók30 – Hankiss Elemér: Ha nem lennék tévéelnök, ott szomorkodhatnék Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek az első infók a középszintű vizsga első és második feladatrészéről.","shortLead":"Megjöttek az első infók a középszintű vizsga első és második feladatrészéről.","id":"20200508_nemeterettsegi_feladatok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8393b4b1-cc38-427d-99a9-4d8a94948d50","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_nemeterettsegi_feladatok_2020","timestamp":"2020. május. 08. 09:43","title":"Focistával készült interjú is van az idei németérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldiek, migránsok, idősek, újságírók ellen fenekednek a népek a vírus nyomában.","shortLead":"Külföldiek, migránsok, idősek, újságírók ellen fenekednek a népek a vírus nyomában.","id":"20200508_ENSZfotitkar_gyuloletet_es_remhireket_hozott_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167dc895-7e92-438d-80ec-e35433e7840e","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_ENSZfotitkar_gyuloletet_es_remhireket_hozott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 08. 09:27","title":"ENSZ-főtitkár: gyűlöletet és rémhíreket hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713f4246-c86a-4b79-9fd1-232a27c7ce98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy dizájner játszott el a gondolattal, hogy milyen lehet a kétajtós Rolls sportkocsi, még V12-es motor is akad hozzá a Rolls-Royce-nál.","shortLead":"Egy dizájner játszott el a gondolattal, hogy milyen lehet a kétajtós Rolls sportkocsi, még V12-es motor is akad hozzá...","id":"20200508_RollsRoyce_szupersportkocsikent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713f4246-c86a-4b79-9fd1-232a27c7ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f15535-5b20-4683-84d9-48cee4fda1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_RollsRoyce_szupersportkocsikent","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Őrült ötlet a Rolls-Royce szupersportkocsiként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]