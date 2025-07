A Publicusnál „csak” 7 százalék a Tisza előnye, a DK pedig bejutna a parlamentbe

Ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, az összes megkérdezett 31 százaléka szavazna a Tisza Pártra, 25 százaléka a Fideszre – írja a Népszava a Publicus Intézet friss felmérése alapján. A biztos szavazók körében 35:30, a biztos szavazó pártválasztókat nézve 44:37 a Tisza Párt előnye.

A parlamentbe még egy párt juthatna be biztosan a kutatás szerint: a Demokratikus Koalíció az összes megkérdezettnél 6, míg a biztos pártválasztók között 9 százalékon áll. A Mi Hazánk esetében azonban már rezeg a léc, mert az összesnél 3, míg a biztos pártválasztóknál a küszöbön, vagyis 5 százalékon áll. A DK a Medián mérése szerint nem jutna be az Országgyűlésbe, és a 21 Kutatóintézet szerint is csak talán.

A Publicus a kutatásában megállapította, hogy a magyarok több mint kétharmada (68 százalék) elégedetlen azzal, „ahogyan az országban mennek a dolgok”. A kormánypártiak és az ellenzékiek véleménye erősen megoszlik ebben a kérdésben, viszont ennél érdekesebb, hogy a pártválasztásukban bizonytalanok 69 százaléka az elégedetlenek táborába tartozik.

Hétfőn a 21 Kutatóintézet hozta nyilvánosságra a mérését. Náluk a teljes népességben Magyar Péter pártja 32:25 arányban vezet, a választani tudók között a Tisza 48:37, a részvételüket biztosra ígérő pártválasztók között pedig már 52:34 az arány, amit azt jelenti, hogy a 21 Kutatóközpont mérése szerint 18 százalékpont Magyarék előnye.

A Medián legutóbbi felmérése szerint:

A Tisza annyival vezet a Fidesz előtt, amennyivel Orbánék verték 2022-ben Márki-Zay hatos fogatát.

Apasztaná a Tiszát, ha bárkivel is összefogna.

Egy év alatt jelentősen romlott Orbán Viktor kormányfői alkalmasságának megítélése, Magyar Péter viszont tömegeket tudott meggyőzni arról, hogy kompetens vezetője lehetne az országnak.

Már falun is utolérte a Tisza a Mediánnál, a nagyobb városokban már utcahosszal vezet.

Nemrég publikált a kormányközeli Nézőpont Intézet is közvélemény-kutatást. Mráz Ágoston Sámuelék magabiztos Fidesz-előnyt mértek, a Fidesz támogatottságát 44, a Tiszáét 39 százalékra becsülték.