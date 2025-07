Azahriah beszólt Balázs Kicks posztja alatt, aki logós tetoválásért adja a százezres cipőket

Aki magára tetováltatja a logót, választhat magának egy 100 000 forint értékű cipőt

– így harangozta be új promócióját Balázs Kicks, azaz Pachert Balázs, a méregdrága cipőket áruló fiatal üzletember, akitől többek között Szijjártó Péter, Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc is vásárolt már. Erről szóló posztja szerint már többen is megkeresték őt azzal, hogy ha hajlandók lennének magukra tetováltatni a bolt logóját, vajon mit kapnának cserébe – ez adta neki az ötletet.

A további posztok szerint több százan jelentkeztek, hogy bevállalnák a tetoválást, közülük négy „szerencsést” választanak majd ki. A Blikk szúrta ki, hogy Azahriah is feltűnt a kommentszekcióban – habár ő nem cipőért jelentkezett be, hanem kritikát fogalmazott meg:

Százezer forintos cipő vs. szégyenérzet tőled magad felé, szorozva mélységes megvetés mindenki részéről. Nehéz kérdés

