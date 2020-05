Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél milliárdot. De borzasztó hely lenne a világ, ha a valóság ennyire egyszerű volna. Mégis, a közgazdaságtan egyik legizgalmasabb kérdése, hogy meg lehet-e adni egy emberi élet értékét, és egyáltalán szabad-e. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az életértéket becslő elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél...","id":"20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8af21a-095d-474f-bfbc-93611aa87868","keywords":null,"link":"/360/20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","timestamp":"2020. május. 13. 11:00","title":"Hány forintot ér egy ember élete? Szabad ilyet kérdezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Németországban például több mint két és félszer akkora hányadát teszik ki az összes foglalkoztatottnak az ápolók és szülésznők, mint Magyarországon.","shortLead":"Németországban például több mint két és félszer akkora hányadát teszik ki az összes foglalkoztatottnak az ápolók és...","id":"20200512_Az_apolokes_szulesznok_szamaban_is_az_EU_sereghajtoi_kozott_van_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bd8543-373f-4f9d-8271-68b0dbd51f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_Az_apolokes_szulesznok_szamaban_is_az_EU_sereghajtoi_kozott_van_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 12:09","title":"Az ápolók és szülésznők számában az EU sereghajtói között van Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen fertőződnek meg a koronavírussal Oroszországban.","shortLead":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen...","id":"20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819e07c-ce5e-45b1-843f-ea49120d5909","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","timestamp":"2020. május. 11. 16:55","title":"Putyin feloldotta az országos kényszerszabadságot Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány terjedése alaposan lelassult az országban, az elmúlt 24 órában már csak 426 új fertőzöttet szűrtek ki.","shortLead":"A járvány terjedése alaposan lelassult az országban, az elmúlt 24 órában már csak 426 új fertőzöttet szűrtek ki.","id":"20200512_Spanyolorszagban_mar_27_ezerhez_kozelit_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5da7-3ccf-4d0e-b621-9cbe49861ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Spanyolorszagban_mar_27_ezerhez_kozelit_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. május. 12. 18:56","title":"Spanyolországban 27 ezerhez közelít a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben is játszottak együtt. ","shortLead":"Több filmben is játszottak együtt. ","id":"20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe62f7d-1c61-4e05-a9bc-bbd2b5bee03c","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","timestamp":"2020. május. 11. 11:54","title":"Meghalt Ben Stiller édesapja, Jerry Stiller színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő elemekkel. Ehhez kapcsolódóan több szakmai szervezet nyílt levélben kérte a magyar kormányt, hogy a gazdaság helyreállítását célzó olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek elősegítik az Európai Zöld Megállapodás tervezetében megjelölt célokat.","shortLead":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő...","id":"20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d503fe2-e822-43a7-8429-705367211534","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. május. 12. 17:01","title":"Legyen zöld a gazdaság helyreállítása, kéri a szakma a magyar kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a3fa15-c07c-4575-bace-766623830c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már közhelyeink is vannak, ezeket szedte csokorba Kovács András Péter. Megtudhatjuk, hogy miért félreérthető az, hogy laposítsuk a görbét és mikor kell tovább ugratni a Győrfi Pál hirdetést. ","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már közhelyeink is vannak, ezeket szedte csokorba Kovács András Péter...","id":"20200511_Duma_Aktual_Korona_kozhelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a3fa15-c07c-4575-bace-766623830c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb26d90-fc29-41d6-8004-c6a82a87d608","keywords":null,"link":"/360/20200511_Duma_Aktual_Korona_kozhelyek","timestamp":"2020. május. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Ha baj van, segít Frau Müller és a Maradj Otthon Man","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","shortLead":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","id":"20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a279774f-0230-4445-ab9a-7419eed0082f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","timestamp":"2020. május. 12. 19:29","title":"Ezer dolgozóját rúgja ki a Brussels Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]