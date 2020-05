A világ egyik legnagyobb hatású márkája, a Nike sallang- és hatásvadász képsoroktól mentes videokampányban reagált az Egyesült Államokban zajló eseményekre. Megfordítva a jól ismert szlogenjét (Just Do It), a For Once, Don't Do It (Most az egyszer, ne csináld) kezdetű videóban fekete háttér előtt jelennek meg az egyszerű, de annál fontosabb üzenetei.

Úgy mint:

"Ne csinálj úgy, mintha nem lenne baj Amerikában",

"Ne fogadd el, hogy ártatlan életeket vesznek el tőlünk",

"Ne adj több mentséget",

"Ne dőlj hátra, ne legyél csendben".

Ezzel a videóval a Nike arra reagált, amit az Amerikai Pszichológiai Társaság egy friss közleményében az Egyesült Államokban járványszerűen terjedő rasszizmusnak nevezett.

A feketék ellen elkövetett rendőri erőszak legújabb áldozata egy Geroge Floyd nevű férfi, aki hétfőn életét vesztette egy brutális rendőri intézkedés következtében. Percekig térdepelt a nyakán a rendőr, aki annak ellenére nem szállt le a férfiről, hogy az többször is jelezte: nem kap levegőt. Floyd halála óta országszerte tüntetések vannak Amerikában, több városban is összecsapta a dühös tüntetők a rohamrendőrökkel.