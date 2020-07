Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor pontosan azt csinálja, amit korábban a török elnök, úgyhogy Magyarország már nem demokrácia, lásd a legújabb bizonyítékot, mármint hogy olyan törvényt hagy jóvá, amelynek értelmében börtön fenyeget, ha valaki bírálni merészeli a vírus miatt hozott intézkedéseket – közölte a luxemburgi külügyminiszter a Die Pressével.","shortLead":"Orbán Viktor pontosan azt csinálja, amit korábban a török elnök, úgyhogy Magyarország már nem demokrácia, lásd...","id":"20200702_Luxemburgi_kulugyminiszter_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cf036c-0821-4cbd-ab05-49d9e93efc1b","keywords":null,"link":"/360/20200702_Luxemburgi_kulugyminiszter_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 07:33","title":"Luxemburgi külügyminiszter: Magyarország már nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. 