[{"available":true,"c_guid":"08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BMW emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","shortLead":"A BMW emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","id":"20200714_hamis_butor_nav_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd233f25-8c92-4da6-8982-c8abba336d75","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_hamis_butor_nav_bmw","timestamp":"2020. július. 14. 10:41","title":"Igazán ízléstelen hamis bútorokat foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is. A nyolcszobás panzió akár már ősszel megnyithat.","shortLead":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is...","id":"20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9728535-a20c-444c-9566-addd0d0e1115","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","timestamp":"2020. július. 13. 12:38","title":"Uniós támogatást kapott balatoni borászatára a fideszes képviselő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát, Wilfried Zahát.","shortLead":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát...","id":"20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4745575e-ebdd-48ea-89ca-9dfa788958e2","keywords":null,"link":"/elet/20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","timestamp":"2020. július. 12. 21:11","title":"12 éves rasszistát vett őrizetbe a brit rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple belement, hogy 500 millió dollárig kártérítést fizessen bizonyos amerikai felhasználóknak, akik kifogásolták, hogy a cég visszafogja az iPhone-juk teljesítményét.","shortLead":"Az Apple belement, hogy 500 millió dollárig kártérítést fizessen bizonyos amerikai felhasználóknak, akik kifogásolták...","id":"20200714_iphoneok_lassitasa_batterygate_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b37e23-cfb4-4fbb-be15-135eae51cf8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_iphoneok_lassitasa_batterygate_apple","timestamp":"2020. július. 14. 10:25","title":"Amerikában már lehet igényelni a bánatpénzt a lelassított iPhone-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is jelentősen nőtt a vírushordozók száma. Világszerte már 13 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a kór mintegy 570 ezer emberéletet vett el.

","shortLead":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is...","id":"20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf201c-d227-482f-aa30-08e894df202b","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","timestamp":"2020. július. 12. 17:20","title":"Új rekord Amerikában: 66 ezer fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága fiskálisnak titulálták a jogegyenlőség elvéhez a jogállamiságot nélkülöző időkben is konokul ragaszkodó Vámbéry Rusztemet.","shortLead":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága...","id":"202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da4fd23-8731-43c7-b3a3-1b0b531e75ed","keywords":null,"link":"/360/202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","timestamp":"2020. július. 12. 16:00","title":"József Attilát és Rákosi Mátyást is védte a „gondolatszabadság prófétája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]