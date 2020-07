Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot. Az eltávolításának költségeit a szobrásznak kell fizetnie.","shortLead":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot...","id":"20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0f932-31ba-488e-a940-174c7166f59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","timestamp":"2020. július. 16. 15:21","title":"Már el is távolították a fekete tüntető szobrát, ami egy bristoli rabszolga-kereskedő helyére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","shortLead":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","id":"20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140b2724-89b2-4622-bb52-d2217b45517d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","timestamp":"2020. július. 17. 07:59","title":"1,95 másodperc: 2020-ban ez az eddigi leggyorsabb F1 kerékcsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken pedig beköltözik az ország felé egy hidegcsepp.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken...","id":"20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdb7dd-541a-46f3-8b42-83ad5f304ddf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","timestamp":"2020. július. 16. 05:31","title":"Hidegfront érkezik és viharokat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is világméretű éhínséget okozhatna a nukleáris fegyver.","shortLead":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is...","id":"202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac457b0-b221-482c-85da-d2707d7b3a15","keywords":null,"link":"/360/202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","timestamp":"2020. július. 16. 19:00","title":"75 éve robbant az első atombomba – mi történne, ha holnap bevetnék a fegyvert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több iskola vezetője is a sajtótól tudta meg, hogy iskolaőröket kapnak. Az intézményvezetők azt állítják, akaratukon kívül kerültek a programba.","shortLead":"Több iskola vezetője is a sajtótól tudta meg, hogy iskolaőröket kapnak. Az intézményvezetők azt állítják, akaratukon...","id":"20200716_iskolaor_emmi_lista_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19046eb4-7e1a-4344-8f5e-d0f05534b43f","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_iskolaor_emmi_lista_terkep","timestamp":"2020. július. 16. 07:21","title":"Sok iskola nem is kért őröket, mégis felkerültek a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majzik Achillesz még mindig kórházban fekszik a vasárnapi bukás után. Az orvosai sem tudják, mikor kerülhet haza.","shortLead":"Majzik Achillesz még mindig kórházban fekszik a vasárnapi bukás után. Az orvosai sem tudják, mikor kerülhet haza.","id":"20200717_kerekpar_verseny_gella_kupa_tomegbaleset_serules_majzik_achillesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f2f0f-faac-4368-9dbe-a97f014c1780","keywords":null,"link":"/elet/20200717_kerekpar_verseny_gella_kupa_tomegbaleset_serules_majzik_achillesz","timestamp":"2020. július. 17. 10:18","title":"Négy bordám és a lapockám tört, csövet ültettek a mellkasomba – újabb bringás szólalt meg a tömegbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3047bfc7-4fbf-45f2-80a9-64e34acc8f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia Duster egy praktikus, megfizethető SUV, amely Renault technikán alapul. Ezúttal a Top Gear legénysége egy kicsit tovább gondolta a dolgokat és izgalmassá is akarták tenni a modellt.","shortLead":"A Dacia Duster egy praktikus, megfizethető SUV, amely Renault technikán alapul. Ezúttal a Top Gear legénysége...","id":"20200715_Tuning_Dacia_Duster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3047bfc7-4fbf-45f2-80a9-64e34acc8f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d5b5ff-8961-4e36-90a0-3cdeddca28a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Tuning_Dacia_Duster","timestamp":"2020. július. 16. 04:42","title":"Előbb-utóbb meg kellett csinálni az ültetett Dacia Dustert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","shortLead":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","id":"20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a02da-475d-4495-8e89-050c2f0c3efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","timestamp":"2020. július. 15. 19:08","title":"Megveszi a Spar a magyarországi Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]