[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat a cégnél, ha átmegy más pozícióba.","shortLead":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat...","id":"20200720_leepites_Tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a397647-469d-4af0-8d2b-75fccb4e6b85","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_leepites_Tesco","timestamp":"2020. július. 20. 19:08","title":"Leépítés lesz a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06377105-d1d4-49f9-bde1-ce589969545e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. július. 19. 17:16","title":"Horvátországban 92 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a strandokon és a vendéglátóipari egységekben lehet majd inni.","shortLead":"Csak a strandokon és a vendéglátóipari egységekben lehet majd inni.","id":"20200719_Csordaban_vonulo_bulituristak_Siofok_osszes_kozteruleten_tilos_lesz_alkoholt_fogyasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf133ce-c43f-4d78-97d9-7138ef4e84fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Csordaban_vonulo_bulituristak_Siofok_osszes_kozteruleten_tilos_lesz_alkoholt_fogyasztani","timestamp":"2020. július. 19. 15:15","title":"„Csordában vonuló bulituristák”: Siófok összes közterületén tilos lesz alkoholt fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, min vitatkoztak össze, de az idősebb férfit úgy felpofozta az őr, hogy elesett tőle. Aztán fellökte a férfi társát is, majd elsétált.","shortLead":"Nem tudni, min vitatkoztak össze, de az idősebb férfit úgy felpofozta az őr, hogy elesett tőle. Aztán fellökte a férfi...","id":"20200719_idoseket_bantalmazo_biztonsagiak_nyugati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37780848-2be0-4174-adb0-5a89d12293d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_idoseket_bantalmazo_biztonsagiak_nyugati","timestamp":"2020. július. 19. 18:35","title":"Idős férfit bántalmazott egy biztonsági őr a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","shortLead":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","id":"20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a6713-1efd-4eb2-b165-0b1c8912bb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","timestamp":"2020. július. 20. 12:45","title":"Húsz sertés pusztult el, amikor felborult egy nyerges vontató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz kormánybiztos.","shortLead":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz...","id":"20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29295f9-7201-49df-8601-d552103cb353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2020. július. 20. 17:32","title":"Kormánybiztos lett Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt barátját.","shortLead":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt...","id":"20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2e717-40fa-4ea9-a042-9a2e50fc0ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","timestamp":"2020. július. 19. 10:42","title":"Virágfutárnak álcázva jutottak be egy nőhöz, majd összeverték, foglyul ejtették, kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c072fb-4a98-4890-9a46-8b83ef7c437b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat órán át képes üzemelni az a miniatűr kamerarendszer, amit a Washingtoni Egyetem kutatói fejlesztettek ki.","shortLead":"Hat órán át képes üzemelni az a miniatűr kamerarendszer, amit a Washingtoni Egyetem kutatói fejlesztettek ki.","id":"20200720_robot_kamera_bogar_rovar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c072fb-4a98-4890-9a46-8b83ef7c437b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d7aab0-ea57-43ff-9bca-00674da39d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_robot_kamera_bogar_rovar","timestamp":"2020. július. 20. 15:03","title":"Bogárra szereltek kamerát a tudósok, majd csináltak egy önjáró változatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]