[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","shortLead":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788d7ea-9b84-4b66-93a3-0c79562b98cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","timestamp":"2020. július. 22. 18:53","title":"Ismét pozitív lett Bolsonaro koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent elemzés szerint.","shortLead":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi...","id":"20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b52876-de61-4781-b943-3699e6906ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","timestamp":"2020. július. 22. 11:03","title":"Egy új kutatás szerint 2064-ben fog tetőzni az emberek száma a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","shortLead":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","id":"20200721_m1_baleset_automento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4edd2f0-f861-4284-8bf5-cb7dd678ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_m1_baleset_automento","timestamp":"2020. július. 21. 19:25","title":"Autómentőbe rohant egy autó az M1-esen, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Megint két vállra fektettük Brüsszelt, de már készül az újabb támadás. Vélemény.","shortLead":"Megint két vállra fektettük Brüsszelt, de már készül az újabb támadás. Vélemény.","id":"20200723_Tamas_Ervin_Fel_kuzdelemre_hos_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45bc663-57cb-450a-a097-1ea536636322","keywords":null,"link":"/360/20200723_Tamas_Ervin_Fel_kuzdelemre_hos_haza","timestamp":"2020. július. 23. 12:15","title":"Tamás Ervin: Fel küzdelemre, hős haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem jelentek meg. ","shortLead":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem...","id":"20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bdfda-234a-4810-aad2-04037c63cdb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","timestamp":"2020. július. 22. 12:15","title":"Megtalálták az első, tengerfenékből eredő metánszivárgást a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]