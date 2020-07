Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő új albuma pénteken érkezik.","shortLead":"Az énekesnő új albuma pénteken érkezik.","id":"20200723_Taylor_Swift_Folklore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233de10-cb9a-4972-ae17-afaa1da190c5","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Taylor_Swift_Folklore","timestamp":"2020. július. 23. 17:22","title":"Meglepetéslemezt ad ki Taylor Swift ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes szabadságra, mert fennállhat a bűnismétlés lehetősége.","shortLead":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes...","id":"20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681e00f-042a-456d-94cb-c10f8122c431","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. július. 24. 13:34","title":"Nem szabadulhat még a gólyatábori erőszakoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cadbcf-f90b-4d09-a83d-b626fc09bfa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Skodával már Ferrarikat lehet üldözni.","shortLead":"Ezzel a Skodával már Ferrarikat lehet üldözni.","id":"20200723_Nem_egy_gyakori_darab_ez_az_530_loeros_elado_Skoda_Octavia_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96cadbcf-f90b-4d09-a83d-b626fc09bfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9d70eb-0886-405b-b10e-133e5ed4abf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Nem_egy_gyakori_darab_ez_az_530_loeros_elado_Skoda_Octavia_kombi","timestamp":"2020. július. 23. 10:36","title":"Eladó ez az 530 lóerős Skoda Octavia kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok. 