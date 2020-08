Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,4 százalékos a hozam.","shortLead":"3,4 százalékos a hozam.","id":"20200824_Tobb_mint_2_milliard_forintot_fizet_ki_osztalekra_a_4iG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e537fa51-8266-418b-b930-0bb7ad2347b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Tobb_mint_2_milliard_forintot_fizet_ki_osztalekra_a_4iG","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:58","title":"Több mint 2 milliárd forintot fizet ki osztalékra a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","shortLead":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","id":"20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e45f52d-055c-4e67-be25-43a8d13d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:16","title":"Olyan kevés a vér, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Balásy Gyula-féle Lounge Group osztott meg részleteket az előkészületekről.\r

