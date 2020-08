Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","shortLead":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","id":"20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751a22ae-2a93-4633-82d6-49884f158f1a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:13","title":"Mindörökké Wakanda! – búcsúznak a sztárok a 43 évesen elhunyt Chadwick Bosemantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e189cec-11bd-4d83-bb02-6e1474f80be0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában ugyanakkor több mint kétszázzal kevesebb új esetet regisztráltak, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Nagy-Britanniában ugyanakkor több mint kétszázzal kevesebb új esetet regisztráltak, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20200828_Olaszorszagban_ismet_nott_a_fertozesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e189cec-11bd-4d83-bb02-6e1474f80be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec7c0c-14b5-4da8-aa0f-0b2d4ac84cef","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_Olaszorszagban_ismet_nott_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:16","title":"Olaszországban ismét nőtt a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Legközelebb Törökországgal találkozik a nemzeti csapat.","shortLead":"Legközelebb Törökországgal találkozik a nemzeti csapat.","id":"20200828_Nemzetek_Ligaja_Ujabb_ujonc_kerult_be_Rossi_keretebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5018eea9-d009-4d52-8340-f2d8e9ce2b77","keywords":null,"link":"/sport/20200828_Nemzetek_Ligaja_Ujabb_ujonc_kerult_be_Rossi_keretebe","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:33","title":"Nemzetek Ligája: Újabb újonc került be Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","shortLead":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","id":"20200827_laura_hurriakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce968bf-5d3a-4772-af07-75cda2cdc55e","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_laura_hurriakan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Csökkent valamit a Laura ereje, de ezután is katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bosszúállókban is látott színész évek óta vastagbélrákkal küzdött. 43 éves volt.","shortLead":"A Bosszúállókban is látott színész évek óta vastagbélrákkal küzdött. 43 éves volt.","id":"20200829_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_szinesz_vastagbelrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ed342-28fb-418f-b62f-f70b52039bf9","keywords":null,"link":"/elet/20200829_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_szinesz_vastagbelrak","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:00","title":"Meghalt a Marvel Fekete Párduca, Chadwick Boseman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A költő a Héttorony irodalmi portál szerkesztője volt, az utóbbi években a Fazekas Mihály Gimnáziumban tanított.","shortLead":"A költő a Héttorony irodalmi portál szerkesztője volt, az utóbbi években a Fazekas Mihály Gimnáziumban tanított.","id":"20200829_Elhunyt_Petz_Gyorgy_iro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2cf165-87db-4f46-a777-a65e90548f35","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_Elhunyt_Petz_Gyorgy_iro","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:11","title":"Elhunyt Petz György író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782ad608-412c-42a6-bf69-da88f000c26f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jelenléti oktatás helyett távoktatás – az emberek világában kényszerből terjedő tanítási forma jelentős könnyebbséget hozhat a robotok világában.","shortLead":"A jelenléti oktatás helyett távoktatás – az emberek világában kényszerből terjedő tanítási forma jelentős könnyebbséget...","id":"202035_robotok_betanitasa_mozgokepes_mimeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782ad608-412c-42a6-bf69-da88f000c26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ee00e7-3832-4fdc-be2e-c7563594be40","keywords":null,"link":"/360/202035_robotok_betanitasa_mozgokepes_mimeles","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:45","title":"Ez a robot már 1000 felvételt megnézve tud tanulni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joe Rubynak rajongók sokasága köszönte meg a Twitteren a „csodálatos gyerekkort”.","shortLead":"Joe Rubynak rajongók sokasága köszönte meg a Twitteren a „csodálatos gyerekkort”.","id":"20200829_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba3ed7-7681-4deb-805f-6cdeed6af065","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:53","title":"Meghalt a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]