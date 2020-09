Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést mégsem bontották. Sőt, a kerület olyan papírok hozama után is fizethetett jutalékot, amikhez nem is nyúlt a szerződtetett cég. A volt polgármester szerint mindez rágalom.","shortLead":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést...","id":"20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4188d0-8a76-4c4c-937a-62fa9a11f4bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:24","title":"Vizsgálatot indít Újpest, 133 milliós kárt okozhatott az előző vezetés egy szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Alapjaiban változtathatja meg a magyar kormány helyzetét az Európai Bizottság most bemutatott migrációs paktuma. A terv szerint ha a jövőben egy tagállamnak segítségre van szüksége, a többi ország választhat, hogy befogad-e tőlük menekülteket, vagy a hazaszállításukban segít. A külső határokon sem lehet majd hónapokig várakoztatni az embereket, az érkezőknek öt napon belül teljes átvilágításon kell átesniük.","shortLead":"Alapjaiban változtathatja meg a magyar kormány helyzetét az Európai Bizottság most bemutatott migrációs paktuma. A terv...","id":"20200923_migracios_paktum_europai_bizottsag_menekultvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dcf0e6-29ef-49b6-a50d-ad4915dfb09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_migracios_paktum_europai_bizottsag_menekultvalsag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:36","title":"Magyarország ezentúl választhat: befogad vagy hazatoloncol menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f6a80-f42d-4bda-b654-b2d57c5c32f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bábszínháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek összbevétele mintegy 250 milliárd forint volt, az osztalék 20 milliárdot tesz ki.","shortLead":"A cégek összbevétele mintegy 250 milliárd forint volt, az osztalék 20 milliárdot tesz ki.","id":"20200924_meszaros_lorinc_nyereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed506ce0-aa84-4732-a62d-81b5f36955c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_meszaros_lorinc_nyereseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:24","title":"30 milliárdot kaszáltak tavaly Mészáros építőipari cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800ce25-00e0-4918-8a11-aad20854f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új mobilos szenzorainak köszönhetően vékonyabb lehet a kameramodul kitüremkedése a mobilok hátulján, és az elkészített fotók/videók is szebbek lesznek.","shortLead":"A Samsung új mobilos szenzorainak köszönhetően vékonyabb lehet a kameramodul kitüremkedése a mobilok hátulján, és...","id":"20200923_samsung_isocell_technologia_isocell_gm5_isocell_jd1_isocell_gw3_isocell_hm2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4800ce25-00e0-4918-8a11-aad20854f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f236bf-d585-431b-ab34-c32900ce54b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_isocell_technologia_isocell_gm5_isocell_jd1_isocell_gw3_isocell_hm2","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:03","title":"A Samsung újdonsága ellaposíthatja a telefon hátulján kitüremkedő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért olyan nehéz beszélni az anyai dolgokról? Mi dolguk a férfiaknak a szülőszobán? Van-e a gondoskodásnak neme? Feldmár András és Büky Dorottya tévelygőknek írott párbeszédéből szerkesztettünk egy rövid részletet.","shortLead":"Miért olyan nehéz beszélni az anyai dolgokról? Mi dolguk a férfiaknak a szülőszobán? Van-e a gondoskodásnak neme...","id":"20200924_Feldmar_Andras_Minden_ami_a_szules_korul_tortenik_az_a_nok_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547b194b-13c8-43e0-8955-379cae4b7d58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200924_Feldmar_Andras_Minden_ami_a_szules_korul_tortenik_az_a_nok_dolga","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:15","title":"Feldmár András: Minden, ami a szülés körül történik, a nők dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a74bfa-63d9-4361-a96a-ed5bd6b44ea1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújult az AMG egyik leglátványosabb autója a GT. Nem csak erősebb lett, de egyből érkezett egy speciális kiadása is.","shortLead":"Megújult az AMG egyik leglátványosabb autója a GT. Nem csak erősebb lett, de egyből érkezett egy speciális kiadása is.","id":"20200924_Egyedi_szeria_a_MercedesAMG_GT_Lopakodo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a74bfa-63d9-4361-a96a-ed5bd6b44ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ffbb0e-14ee-4b88-a819-03552b366e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Egyedi_szeria_a_MercedesAMG_GT_Lopakodo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Egyedi széria az 523 lóerős Mercedes-AMG GT „Lopakodó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]