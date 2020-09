Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani. \r

","shortLead":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani...","id":"20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fe086-4450-49c8-9f86-fb200cd9af1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:16","title":"Heves zivatarokkal, felhőszakadással tör be a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát az jelenti, hogy a nem koronavírusos betegekre már most is túl kevés orvos jut és ha megugrik az esetszám, a helyzet tovább romolhat. ","shortLead":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát...","id":"202039_vegtelen_muszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad7d72-ba98-413a-bcab-941403377453","keywords":null,"link":"/360/202039_vegtelen_muszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:10","title":"Már a mentőkocsi-vezetők is tesztelnek, de így sem tudnak minden igényt kiszolgálni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Megnéztük, mit hoz az új eljárásrend.","shortLead":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is...","id":"20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4462b894-da41-4d25-a72e-248f40407f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:30","title":"200 ezer fertőzött? A mostani 15 ezerrel is alig bír lépést tartani az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc1a7c2-2386-41a7-9a65-9bd2b9081420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható szabadidő-autóban találtak még 34 szunnyadó lóerőt.","shortLead":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható szabadidő-autóban találtak még 34 szunnyadó lóerőt.","id":"20200924_354_loeros_lett_a_mercedes_dizelhibrid_divatterepjaroja_gle_350de_brabus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cc1a7c2-2386-41a7-9a65-9bd2b9081420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12aef28-958a-48f1-8536-cfed730a0202","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_354_loeros_lett_a_mercedes_dizelhibrid_divatterepjaroja_gle_350de_brabus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:41","title":"354 lóerős lett a Mercedes dízelhibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést segítő applikációk hirdetéseit adagolják nekik. ","shortLead":"A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést...","id":"20200924_A_TikTok_betiltja_a_koplalast_fogyast_segito_appok_hirdeteseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc045889-3c7e-41ef-bc7d-5f6ac0c1b799","keywords":null,"link":"/elet/20200924_A_TikTok_betiltja_a_koplalast_fogyast_segito_appok_hirdeteseit","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:22","title":"A TikTok betiltja a koplalást, fogyást segítő appok hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn még csak tizennyolcan, másnapra harminckilencen fertőződtek meg Nagyfán. Mostanra újabb tizenkét főnél lett pozitív a teszt eredménye. Nem csak rabok kapták el a vírust.","shortLead":"Hétfőn még csak tizennyolcan, másnapra harminckilencen fertőződtek meg Nagyfán. Mostanra újabb tizenkét főnél lett...","id":"20200924_nagyfa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06352de2-66f6-4d0d-9edb-dd8d6e69cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_nagyfa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:25","title":"Már ötvennél is többen igazoltan fertőzöttek a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f9328-8369-4b99-a418-36f2ecef4655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos szúrófa, illetve szúróbokor igen különleges méreggel rendelkezik: hatása nemcsak fájdalmas, de tartós is. ","shortLead":"Az Ausztráliában honos szúrófa, illetve szúróbokor igen különleges méreggel rendelkezik: hatása nemcsak fájdalmas, de...","id":"20200924_noveny_mereg_ausztralia_queensland_dendrocnide_excelsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f9328-8369-4b99-a418-36f2ecef4655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c507d8b1-9468-4c1e-84ff-88b53fb365f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_noveny_mereg_ausztralia_queensland_dendrocnide_excelsa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:03","title":"Hónapokig fájdalmat érez, aki megérinti ezt a növényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]