A Visszatérés Epipóba című filmhez készült anyagban részletesen mesélt Sipos Pállal történt találkozásáról Magyari Péter, a gyerekeket molesztáló tanárról készült 444.hu-s cikk szerzője. Az interjúból kiderül, hogy Sipos hogyan állt rá a beszélgetésre, és az is, hogy olyasmit is felhozott a védelmére, ami a cikkbe végül nem került bele.

Szeptember végén jelent meg a HBO filmje, a Visszatérés Epipóba, amit azt követően forgatott le Oláh Judit rendező, hogy a Sipos Pál által szervezett nyári táborokban történt visszaélések napvilágra kerültek.

A Sipos Pál által elkövetett molesztálásokról először Magyari Péter cikkében olvashattunk, amely a 444.hu-n jelent meg Utána minden állat szomorú címmel 2014-ben. Ehhez képest meglepő volt, hogy a HBO filmjében sem a lapot, sem a szerzőt nem említették, épp csak halvány utalás volt arra, hogy megjelent korábban minderről egy cikk. A premiert követően újságírói körökben visszatetszést keltett a sztori eredeti feltárójának elhallgatása.

Most kiderült, hogy Oláh Judit annak idején felvett egy interjút Magyari Péterrel, ami végül nem került be a filmbe, most viszont külön megjelentette az HBO. Ebben mesélt a szerző a Sipos Pállal történt találkozásáról.

Magyari az interjúban elmondta, hogy politikai újságíróként jellemzően nem ennyire személyes témákat dolgoz fel, de a manipuláció és a hatalmi helyzet ebben is ugyanúgy benne volt, mint azokban az anyagokban, amelyekkel korábban foglalkozott. Az újságíró elmesélte, hogy akkor találkozott Sipossal – vagy ahogyan a cikkében is nevezi, S. tanár úrral –, amikor a cikkével lényegében már készen volt. Amikor telefonon először csak annyit említett neki, hogy cikket írt arról, hogy mennyit foglalkozott gyerekekkel, S. megörült ennek. Ám amikor hozzátette, a cikkben az is szerepel, hogy S. szexuálisan visszaélt a rábízott gyerekekkel, elhallgatott. Magyari ezt követően huszonnégy órát hagyott a cikk főszereplőjének, hogy visszajelezzen, akar-e reagálni az írásban szereplő állításokra, ami végül másnapra létre is jött.

„Mindketten idegesek voltunk, a 45 perces interjú alatt fejenként majdnem egy doboz cigit elszívtunk” – mondta Magyari, aki szerint Sipos a maga szempontjából okosan viselkedett, hiszen nem tagadott semmit, valamennyire azonban próbált hatni az újságíróra, például arról beszélt, hogy mennyire nem szeretné, ha a gyerekei a cikkből értesülnének a történtekről, illetve arról, hogy ő is áldozat volt gyerekként. Azt is kérte, hogy hadd olvassa el előre a cikket, de Magyari ezt nem engedte, attól tartva, hogy felismeri a megszólalókat, és nyomást próbál gyakorolni rájuk.

A Magyarival készült interjúból az is kiderül, hogy S. olyasmiről is beszélt, ami a cikkből maradt ki: felhozta, hogy mennyire nehéz volt a nyolcvanas években melegként élni. „Ezt éreztem a legérvénytelenebbnek a felsorolt érvek között ” – indokolta az újságíró, miért nem hagyta végül benne az írásában ezt a védekezést.