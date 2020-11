Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Brutális mennyiségű új beteg érkezéséről és az őket egyre kisebb számban fogadó egészségügyi személyzetről beszéltek nekünk ápolók, orvosok, egészségügyi szakdolgozók. Van, aki már a családját félti az elégtelen védőfelszerelések miatt. Ha pedig a dolgozók is elkapják a vírust, akár hónapokat is várhatnak a táppénzük jó részére. Már ha egyáltalán megkapják. ","shortLead":"Brutális mennyiségű új beteg érkezéséről és az őket egyre kisebb számban fogadó egészségügyi személyzetről beszéltek...","id":"20201106_Egyre_tobbszor_fordul_a_halottaskocsi__beszamolok_a_magyar_korhazakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1198787-ebc2-4fe2-ad8b-9ab51a28d7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Egyre_tobbszor_fordul_a_halottaskocsi__beszamolok_a_magyar_korhazakbol","timestamp":"2020. november. 06. 06:30","title":"„Egyre többször fordul a halottaskocsi” – kórházi dolgozók mesélték el, mi megy náluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nevadában és Arizonában továbbra is Biden, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában a jelenlegi elnök vezet.","shortLead":"Nevadában és Arizonában továbbra is Biden, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában a jelenlegi elnök vezet.","id":"20201106_Trump_1805_szavazattal_vezet_Georgiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09d678-44b8-498f-803b-bcd87a7360b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Trump_1805_szavazattal_vezet_Georgiaban","timestamp":"2020. november. 06. 05:59","title":"Tovább csökkent Trump előnye Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a085d65-f05f-4929-a4eb-981f5af8337a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei-nek megtetszett az iPhone 12 – iparági pletykákban már nagyon régóta keringő – dizájnja. Legalábbis erre enged következtetni azt, hogy épp akkor készítettek szögletes telefont, amikor az Apple is áttért a régi-új dizájnra.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei-nek megtetszett az iPhone 12 – iparági pletykákban már nagyon régóta keringő – dizájnja...","id":"20201106_huawei_nova_8_se_telefon_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a085d65-f05f-4929-a4eb-981f5af8337a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11955873-ea89-4d61-9d53-8025527b3761","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_huawei_nova_8_se_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 06. 14:10","title":"Lemásolta a Huawei az iPhone 12-t: itt a Nova 8 SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa visszaszerzéséhez az újra vizsgázás helyett lefizetéssel próbálkozott.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa...","id":"20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556ce2c-3a39-4fe5-83b1-31f4b4918df0","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","timestamp":"2020. november. 06. 14:46","title":"Vesztegetéssel akarhatta visszaszerezni jogosítványát M. Richárd, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök péntek reggel a Facebookon búcsúzott el Szőcs Gézától.","shortLead":"A miniszterelnök péntek reggel a Facebookon búcsúzott el Szőcs Gézától.","id":"20201106_Igy_bucsuzott_Orban_Viktor_Szocs_Gezetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b80fe-273d-4a74-b631-77ffba4e1773","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Igy_bucsuzott_Orban_Viktor_Szocs_Gezetol","timestamp":"2020. november. 06. 10:29","title":"Megható idézettel búcsúzott Orbán Viktor Szőcs Gézától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll egy pénteki levélben. Az épületek november 9-től \"oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében\" zárva tartanak.","shortLead":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll...","id":"20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb6f0bb-5b04-442d-9ee8-e4d1b1248fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","timestamp":"2020. november. 06. 19:23","title":"Megtiltotta az oktatást az SZFE-n az el nem ismert kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Tárgyalni szeretnének. ","id":"20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797f3ec8-da02-4d02-94d4-6857bbaf22f7","keywords":null,"link":"/elet/20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","timestamp":"2020. november. 05. 18:18","title":"SZFE: Palkovics még nem reagált a hallgatók meghívására, holnapig várják a válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rektori utasításra a Debreceni Egyetem legalább két kara áll át távoktatásra – írja a Debreciner című, helyi hírportálra hivatkozva a 24.hu. A döntés a bölcsészkart, és a Nyíregyházán működő egészségtudományi kart érinti biztosan.","shortLead":"Rektori utasításra a Debreceni Egyetem legalább két kara áll át távoktatásra – írja a Debreciner című, helyi...","id":"20201107_A_Debreceni_Egyetem_tobb_kara_digitalis_oktatasra_all_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276233-8c7d-430f-836d-81529db0a79b","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_Debreceni_Egyetem_tobb_kara_digitalis_oktatasra_all_at","timestamp":"2020. november. 07. 12:06","title":"A Debreceni Egyetem több kara digitális oktatásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]