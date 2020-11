Orbán Viktor miniszterelnök kedd este bejelentette a rendkívüli jogrend bevezetését, az éjszakai kijárási korlátozást és a szórakozóhelyek bezárását. Most Gulyás Gergelyen a sor, hogy a kétnapos kormányülés további döntéseiről beszéljen. Orbán Viktor további gazdasági lépéseket vetített előre, a korábbi nyilatkozatok alapján most dönthettek a háziorvosokról is. Kövesse velünk élőben a Kormányinfót.

Cikkünk frissül

Kivételesen a Karmelita kolostorban tartják a Kormányinfót, amelyre Gulyás Gergely miniszter maszkban érkezett. A kormány legfontosabb döntéseiről Orbán Viktor már tegnap beszélt, de Gulyás is ezzel kezd.

Azt mondta, a vírushelyzet folyamatosan romlik, és Magyarország sem kivétel. Uniós összehasonlításban Magyarország a fertőzöttségi rangsorban a 10., a halálozási szám fele az uniós átlagnak - mondja Gulyás, aki nyilván most is a járvány elejétől vett adatokkal számol. A második hullámot nézve sokkal rosszabb a helyzet.

Most gyors döntésekre van szükség, ezért kellett a rendkívüli jogrendet kihirdetni. A kormány ezt 15 napra rendelte el, meghosszabbításáról az Országgyűlésnek kell döntenie. A kormány azt kérte, a Parlament 90 napra hosszabbítsák meg a rendkívüli jogrendet, az ellenzék támogatását is kérik.

Gulyás arról is beszélt, a hatóságok szigorúbban be tudják tartatni a szabályokat, ahol az előírás ellenére nem viselnek maszkot vagy nem tartják a távolságot, azt bezárják. Egyérelműsítette, az olyan zenés-táncos szórakozóhelyeknek kell bezárniuk, ahol nem asztalnál ülőket szolgálnak ki.

Beszélt arról is, a tömegközlekedési járatok sűrítésével és az ingyenes parkolással a járvány terjedését akarják csökkenteni.

Az éjfél és hajnal öt közé előírt kijárási korlátozás célja, hogy ne legyenek éjszakai összejövetelek a 11 órás kocsmazárás után. Gulyás szerint erre egy iparág épült Budapesten és a nagyvárosokban, így a zárás nem volt elég hatékony. Most éjfélre mindenkinek haza kell érnie, csak meghatározott esetekben szabad az utcán közlekedni.

Gulyás azzal zárta, a most meghozott intézkedések hozzájárulhatnak a vírus terjedésének lassulásához, a megoldás azonban a vakcina lehet. Elmondta azt is, naponta-kétnaponta ülésezik az opreatív törzs, hetente lesz kormányülés (és kormányinfó is).

Jönnek a kérdések

Az MTVA a fővárosnak biztosított 61 milliárdos hitelkeretről kérdez, amivel kapcsolatban Karácsony Gergely kritikát fogalmazott meg. Gulyás hosszan válaszol, a többi között azt mondja, drukkolnak azért, hogy a szerencsétlenekedés befejeződjön a fővárosban, és Karácsony hívja le az összeget (és kezdjen bele a meghatározott fejlesztésekbe).

Az ATV kérdéseire kiderül, hogy a kormányülésen nem mindig viselnek maszkot a miniszterek és a miniszterelnök, mert egész nap kávéznak, együtt ebédelnek. Viszont két méteres távolságot tartanak, a kormányülés előtt pedig mérik a testhőmérsékletet.

Kiderült, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter koronavírusos lett, ő már a második miniszter, aki covidos. Gulyás beszélt vele, jól van. A járványügyi protokollt be kell tartani a miniszterek esetében is. "Valószínűleg repülővel jön haza", ennek típusáról Szijjártó tud beszélni.

Az osztrák fertőzöttségi adatokat hozta Orbán tegnap példaként, azzal együtt, hogy december közepére a magyar egészségügy eljuthat a teljesítőképesség határára. Mi lehet ez? Ma 32 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre a koronavírusos betegeknek, van 66-67 ezer ágy az egészségügyben. Ha az elektív ellátást megszüntetjük, további ágyak szabadulhatnak fel.

Egyes kórházakban már most elrendelték az elektív műtétek elhalasztását, ez valószínűleg országosan is meg fog történni.

Nagyon rossz a statisztika, hol az a szint, mikor újabb szigorítás kell? Most szigorított a kormány, folyamatosan vizsgálja a helyzetet, ha kell, lesz további szigorítás.

Miért döntött úgy a kormány, hogy nem lesznek zártkapusak a meccsek? Van egy nemzetközi szövetségek által meghatározott protokoll, ez teszi lehetővé a szabad döntést. A színházakban, mozikban is minden 3. széken lehet ülni, ha fedett közegben megengedett, szabad ég alatt kisebb a kockázat. Lehet, hogy későbbiekben dönteni kell majd a zártkapus meccsekről is, de egyelőre azt akarják, hogy az élet működőképességét, amennyire lehet, meg kell őrizni.

December 2-án lesz még egy BL meccs, akkor még be lehet menni? Nem tud jósolni, nincs olyan szempont, hogy bármilyen szabályozást bármilyen meccshez igazítsanak.

A színházaknál felvetődik a kérdés, hogy sok esetben hetekkel korábban meg kell venni a jegyet. Mi lesz azokkal, akik korábban már megvették a jegyet? A vis maior iskolapéldája, ami most történik. Lesz, aki több előadást tart, más visszatéríti a jegyeket - mondja Gulyás.

Általános szaknciója van a kormányrendelet megsértésének, van lehetősége a rendőrségnek szankcionálni Gulyás szerint a kijárási korlátozást megszegőket. Egy ügyelet után egy orvos hazamehet, a rendelet világosan szabályozza, milyen helyzetben lehet közlekedni éjjel.

Miért 90 napot kérnek a veszélyhelyzet meghosszabbítására? Gulyás szerint azért ennyit, mert ez a mostani tudásuk szerint elég lehet. Legutóbb voltak viták az ellenzékkel arról, hogy nem jelöltek meg konkrét határidőt, most megtették. Az egyetlen tavaszi kritikának a kormány eleget tett.

Az orosz, kínai és izraeli vakcinabeszerzésre is rákérdez az ATV, hogy ezek megfelelnek-e az EU-s eljárási szabályoknak? Megfelel, de az EU közös beszerzési kísérletének is részesei vagyunk. Itthon ingyenes és önkéntes oltás lesz.

Gulyás szerint 30-40 százalék van arra, hogy Trump nyerjen. Ő eddig is pesszimista volt, most is az. Kérdés, hogy mekkora hátrány egy Biden-győzelem? Nem tudjuk, az sem biztos, hogy megtudjuk, vannak az optimisták is, akik szerint Trump nyer. Ha megtudjuk, a demokrata adminisztrációnak is el kell dönteni, hogy alakítja a Közép-európai politikáját. Bident Soros György támogatta, a kiindulópont nem jó.

A Népszava is a kapacitáshatárra kérdez rá. 10 ezer fölé nem nagyon mehet azok száma, akik lélegeztetőgépre szorulnak, az ágyszám a kérdés, erre mondta, hogy a 32 ezer ágy, ami rendelkezésre áll, ha a jelenlegi folyamat változás nélkül folytatódik, decemberben érnek el a kapacitáshatárig. Az ágyszám bővíthető, van még számtalan módszer, amivel szükség esetén lehet az ágyszámot bővíteni.

A sürgősségi műtéteket nem lehet elhalasztani.

A halálozások számában valamivel jobb a helyzet Ausztriában, mint itthon - ismerte el Gulyás.

A Magyar Nemzet is Trumpra kérdez rá, kiderült, hogy a kormányban mindenki más optimista. A bécsi terrortámadás is szóba kerül, Gulyás szerint a nemzetbiztonsági szervek tudják, milyen következtetést kell levonni a támadásokból, a szükséges óvintézkedéseket megtették. Az elkerülés legbiztosabb módja az orbáni bevándorláspolitika folytatása.

Az Origo is marad a bécsi merényletnél, megerősítik-e a határ védelmét? Az osztrákok azonnal lezárták a határt, van egy készültségi szint is, az érintett országokban szigorúbb a határellenőrzés. Brüsszelből jöhetnek-e javaslatok a migrációs politika megváltoztatására? Jöhetnek javasolatok, de Gulyás szerint mindaz, ami történik, a kormány helyes álláspontját erősíti.

Jön az RTL, 5 témával. A kocsmákat is bezárják? Nem, azokat nem. Csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket. A koronavírus mindenhol terjed, de nem azonos mértékben. A legnagyobb mértékben a zenés-táncos szórakozóhelyeken terjed.

Mi van azzal, ahol lehet zenélni, de van felszolgálás is? Ha ültetett egy hely, és csak zenés, de nem táncos, akkor nem kell bezárni. Ültetett koncertet is lehet tartani.

A kormány tervez-e a szlovákhoz hasonló tesztelést? A WHO protokoll szerint tesztelünk, és figyelünk minden jó gyakorlatot - tér ki a konkrét válasz elől Gulyás. Szerinte tömegessé vált itthon a tesztelés, mert annyi a fertőzött.

Petíció is indult az iskolák bezárása érdekében. Itthon jelen pillanatban ez nem indokolt, szerinte a meghozott intézkedésekkel javítható a járvány terjedése. Mi kell ahhoz, hogy bevezessék a digitális oktatást? Ha a kapacitások veszélybe kerülnek, akkor lépnek tovább.

Nem egyeztetett a kormány a városokkal tömegközlekedés sűrítéséről. A kormány ad-e járművet és személyzetet? A szabály világos, egy tervet kell készíteni, ebből kiderülnek a kapacitások is. Senkivel nem akarnak kiszúrni, a tömegközlekedésen lévő tömeget akarják elkerülni.

Az ingyen parkolás miatt kieső bevételeket kompenzálja-e a kormány? A jövő évi támogatásnövekedé az egyik ilyen kompenzáció. Kérdés, hogy a kormány ad-e lehetőséget arra, hogy plusz hitelt vegyen fel a főváros - mire Gulyás azt mondja, a rendelkezésre álló hitelkeretet lehívja (Karácsony többet akar), illetve elmondta, mennyi pénze van a fővárosnak.

Felháborító, hogy a 0-s hidat ismét le kellett zárni, mert ismét hibát találtak. A miniszternek kell jelentést készíteni erről, és vizsgálják, kizárhatók-e a cégek a közbeszerzésből, a Strabag és az A-Híd, amely felháborító munkát végzett most.

A Pesti srácok jön, maradnak a migránsoknál, a kérdés, hogy vajon változik-e Ausztria migrációs politikája. Gulyás azt mondta, ez eddig is közel állt a V4-ek migrációs politikájához. A korábbi vezetés álláspontja nem állt ehhez közel. Ezt a kérdést egyszer lehet elrontani, utána lehetetlen helyrehozni.

A fővárosi önkormányzat határozatáról is kérdez, amely alapján 4 oldalt kell adni a fővárosnak egy ingyenes lapban. Ez egyedülállóan durva javaslat, a késői Kádár korban szégyenlősebbek voltak a sajtószabadság korlátozásában. A sajtó- véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására nem is tud hasonló példát.

A lap úgy értesült, az SZFE-s oktatók tanóraként tüntették fel a tüntetésen részvételt. Az Oktatási hivatal ezt nyilván nem tartja megfelelőnek, ezért is adott olyan állásfoglalást, hogy nem zajlik megfelelő oktatás.

A HírTv azt kérdezi, kapnak-e a polgármesterek kibővített jogköröket. A rendkívüli jogrend időszakában a polgármester a közgyűlés hatásköreit tudja gyakorolni, ennél nagyobb bővítést nem nagyon tud elképzelni.

Szabó Tímea videója is téma (Szabó Müller Cecíliát kérdezte), helyesen járt-e el Szabó, hogy a folyósn kérdezett. Az idősebb hölgyekkel szembeni tisztelet fontos erény, még ha Szabó nem is gyakorolja ezt az erényt - mondja Gulyás.