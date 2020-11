Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A házhozszállítás áfájának 27-ről öt százalékra csökkentése olyan lépés, ami valódi könnyítést jelenthet az e szolgáltatást (is) nyújtó éttermeknek - derült ki a hvg.hu gyors körkérdéséből. Más kérdés, hogy közben az is kibukott: azért a bértámogatáson is lenne még mit csiszolni. ","shortLead":"A házhozszállítás áfájának 27-ről öt százalékra csökkentése olyan lépés, ami valódi könnyítést jelenthet az e...","id":"20201113_Fontos_mentoov_lehet_a_vendeglatosoknak_az_afacsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bff7e48-2617-4203-a897-ea551edbd2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Fontos_mentoov_lehet_a_vendeglatosoknak_az_afacsokkentes","timestamp":"2020. november. 13. 17:22","title":"\"Így már túl lehet élni\" - fontos mentőöv lehet a vendéglátósoknak az áfacsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","shortLead":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","id":"20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9fc9ee-783a-413c-ad8e-d83f309f6ac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 13. 16:40","title":"Elküldték az Indextől az egyik főszerkesztő-helyettest, Balogh Ákos Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különösen azok az emberek veszélyeztetettek, akik nem, vagy nem megfelelően kezelik a diabéteszüket.","shortLead":"Különösen azok az emberek veszélyeztetettek, akik nem, vagy nem megfelelően kezelik a diabéteszüket.","id":"20201113_cukorbetegseg_koronavirus_dupla_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d193e9-704a-43d8-96d1-f85f15f914e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_cukorbetegseg_koronavirus_dupla_halal","timestamp":"2020. november. 13. 18:41","title":"Koronavírus: a cukorbetegség megduplázza a halálozás kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2c34ea-c00c-4527-933a-3a18dcc44b57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András hozta létre négy évvel ezelőtt az Atmedia reklámügynökség megvásárlására, de most ő az, aki elhagyja a Visus Invest Kft.-t, éppen akkor, amikor egy hatalmas bankhitel szakadt a tulajdonosok nyakába.","shortLead":"Tombor András hozta létre négy évvel ezelőtt az Atmedia reklámügynökség megvásárlására, de most ő az, aki elhagyja...","id":"202046_visus_invest_megtette_kotelesseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2c34ea-c00c-4527-933a-3a18dcc44b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd24a064-af1a-4fcf-b4f0-80563ac711f8","keywords":null,"link":"/360/202046_visus_invest_megtette_kotelesseget","timestamp":"2020. november. 12. 16:00","title":"Kiszállt a hirdetési piacról a bejáratott NER-vállalkozó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898fa074-c440-4576-af70-02deff852ced","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A sikeres válságkezelés egyik legfontosabb kelléke a bizalom. Kormányozni viszont könnyebb, ha sikerül némi zavart fenntartani. Az elmúlt szűk tíz hónapban az utóbbi volt jellemző. ","shortLead":"A sikeres válságkezelés egyik legfontosabb kelléke a bizalom. Kormányozni viszont könnyebb, ha sikerül némi zavart...","id":"202046__bizalomhiany__ellentmondasos_adatok__titkolt_tendenciak__labjegyzetelt_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898fa074-c440-4576-af70-02deff852ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f93792-d1f1-45f4-991b-1aee7235b049","keywords":null,"link":"/360/202046__bizalomhiany__ellentmondasos_adatok__titkolt_tendenciak__labjegyzetelt_gazdasag","timestamp":"2020. november. 14. 08:15","title":"Lábjegyzetelt gazdaság: szinte lehetetlen tisztán látni az ország teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai eset azt mutatja, hogy a fiatal, egészséges emberek gyakran észrevétlenül is hozzájárulhatnak a fertőzés terjedéséhez.","shortLead":"Egy új amerikai eset azt mutatja, hogy a fiatal, egészséges emberek gyakran észrevétlenül is hozzájárulhatnak...","id":"20201112_karanten_koronavirus_tengereszgyalogos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a4961-3206-47a3-8887-57d2344da8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_karanten_koronavirus_tengereszgyalogos","timestamp":"2020. november. 12. 14:09","title":"Karanténba küldtek néhány katonát, maszkot hordtak, mégis megfertőzték társaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce96d12-e4bb-4235-8309-669c960e2d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősek és szeretteik végre anélkül találkozhatnak (és akár meg is érinthetik egymást), hogy a koronavírus-fertőzés kockázata fennállna. ","shortLead":"Az idősek és szeretteik végre anélkül találkozhatnak (és akár meg is érinthetik egymást), hogy a koronavírus-fertőzés...","id":"20201113_Ennel_meghatobb_ma_mar_nem_lesz_biztonsagos_olelo_szobat_alakitottak_ki_egy_olasz_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce96d12-e4bb-4235-8309-669c960e2d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f637d-9c91-4b20-b51d-8bef54419afe","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Ennel_meghatobb_ma_mar_nem_lesz_biztonsagos_olelo_szobat_alakitottak_ki_egy_olasz_idosotthonban","timestamp":"2020. november. 13. 09:52","title":"Ennél meghatóbb ma már nem lesz: biztonságos \"ölelőszobát\" alakítottak ki egy olasz idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d471e-b3c6-4019-8ad0-d57be7d80cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáradtak a dolgozók, a körükben is növekszik a fertőzöttek száma és lehetnek nehézségek az ellátásban. Többek között erről is beszélt a Világgazdaságnak Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, aki szerint, ha a lakosság betartja a korlátozó intézkedéseket, könnyebb lesz átvészelni a járványt.","shortLead":"Fáradtak a dolgozók, a körükben is növekszik a fertőzöttek száma és lehetnek nehézségek az ellátásban. Többek között...","id":"20201113_koronavirus_korhazszovetseg_ficzere_andrea_interju_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449d471e-b3c6-4019-8ad0-d57be7d80cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbf3e95-d3b0-45c8-bb50-412ac4d1d411","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_korhazszovetseg_ficzere_andrea_interju_lapszemle","timestamp":"2020. november. 13. 08:57","title":"Kórházszövetség: Lehetnek nehézségek az ellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]