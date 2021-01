Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani – döntöttek a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.","shortLead":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani...","id":"20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a61e9-7ac1-48c6-9d66-1f4b6999c544","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","timestamp":"2021. január. 05. 13:58","title":"A debreceni szülészeten megtiltják a fogadott orvossal szülést, hogy ne legyen hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","shortLead":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","id":"20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5dce93-5062-4fad-ba40-5b3c1b64d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","timestamp":"2021. január. 04. 21:32","title":"Merkely: Az orvoskollégáim 100 százaléka jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. Az új vezérigazgató-helyettes a Tellurian LNG földgázipari vállalat londoni leányvállalatától érkezett a Vodafone-hoz.","shortLead":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi...","id":"20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d87fb9-3295-4d1b-af42-2b68932a2fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","timestamp":"2021. január. 05. 20:33","title":"Új vezérigazgató-helyettese van a Vodafone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.\r

