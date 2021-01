Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","shortLead":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","id":"20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb4804-39ab-4cb6-bcad-fe450bca3f95","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2021. január. 17. 15:55","title":"Jön a felmelegedés, jövő héten akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb5bb83-fb31-4d87-abe3-f1226143bbda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy 44 éves férfit és egy 46 éves nőt.","shortLead":"A pécsi nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy 44 éves férfit és egy 46 éves nőt.","id":"20210116_Lofegyvert_es_loszereket_talaltak_egy_pecsi_lakasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb5bb83-fb31-4d87-abe3-f1226143bbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bfaba2-bb97-4b1b-89f3-d1d59e5c69b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Lofegyvert_es_loszereket_talaltak_egy_pecsi_lakasban","timestamp":"2021. január. 16. 16:57","title":"Lőfegyvert és lőszereket találtak egy pécsi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent könyvében.","shortLead":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent...","id":"202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68b994-98b3-4445-a06b-3d8c54a5f7b6","keywords":null,"link":"/360/202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","timestamp":"2021. január. 18. 11:00","title":"Federico Finchelstein: Orbán egy mini-Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő elnök nyerte a csütörtökön tartott elnökválasztást Ugandában. Legfőbb kihívója, a volt énekes Bobi Wine csalással vádolta Musevenit.","shortLead":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő...","id":"20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c7ee4-5900-47a0-ad9c-12bd500b2ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","timestamp":"2021. január. 16. 18:28","title":"Csalással és megfélemlítéssel nyert a 35 éve hivatalban lévő elnök Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért tájékoztató kampányt is indít. Karácsony szerint a kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról.","shortLead":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért...","id":"20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fcd791-a02d-4a1c-8ec8-b89f949c22f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","timestamp":"2021. január. 16. 18:41","title":"Karácsony a vakcinák iránti bizalmat hiányolja az átoltottság növeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]