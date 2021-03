Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről. A polgármester az iparűzési adó megfelezése miatt sem boldog.","shortLead":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről...","id":"20210305_Dezsi_Csaba_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce57fa4-034e-4952-9a8c-1d29588d0145","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Dezsi_Csaba_Andras","timestamp":"2021. március. 05. 13:29","title":"A győri polgármester \"égbekiáltó baromságnak\" nevezte az országos kórház-főigazgató kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","shortLead":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","id":"20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473cd7bc-c472-4c2e-a4fc-7cf553d264bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","timestamp":"2021. március. 06. 16:47","title":"Magát lakberendezőnek kiadva vitt el több százezer forint értékű terméket egy házaspár a kiskunfélegyházi festékboltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b68958-f630-4bfb-8b38-bf2c2f6f9cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő több mint egy éve nem tett apostoli látogatást egy országba sem.","shortLead":"A katolikus egyházfő több mint egy éve nem tett apostoli látogatást egy országba sem.","id":"20210305_Ferenc_papa_megerkezett_Irakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b68958-f630-4bfb-8b38-bf2c2f6f9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7574c818-6cb3-43af-8083-9ff452eb52a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_Ferenc_papa_megerkezett_Irakba","timestamp":"2021. március. 05. 13:43","title":"Ferenc az első pápa, aki Irakba látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra kért mindenkit, aki elégedetlen a kormánnyal, dudáljon a Lánchídnál, mert \"dudálni szabad.\"","shortLead":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra...","id":"20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f406c-dc69-4ee2-98c0-409194251de4","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","timestamp":"2021. március. 05. 13:18","title":"Senkit nem büntetnek meg végül a dudálós tüntetés miatt, kivéve Szél Bernadettet és Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","shortLead":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","id":"20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa433bf-89b2-4ebc-b435-1bdea3f45a8b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","timestamp":"2021. március. 06. 13:17","title":"„Csodálatos érzés”: Kinyitottak a mozik New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat hangoztató, politikai értelemben vett sofőrjei is. Lehet-e „pragmatikus” módon együttműködni a Jobbikkal, amíg ez a párt nem képes az azonnali sofőrváltásra? Vélemény. \r

\r

\r

","shortLead":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat...","id":"202109_a_jobbik_soforjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b253e1-cad0-479b-a8b6-1ea887e23c14","keywords":null,"link":"/360/202109_a_jobbik_soforjei","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"Seres László: A Jobbik sofőrjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket. A katolikus templomok nyitva maradnak, de Budapesten nem lesznek misék. ","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"A református és az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár országosan végül nem tették kötelezővé, Hegyvidéken szigorítottak kicsit a hivatalban.","shortLead":"Bár országosan végül nem tették kötelezővé, Hegyvidéken szigorítottak kicsit a hivatalban.","id":"20210305_ffp2_hegyvidek_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11df3509-c672-4230-84f0-0f84d0c841ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_ffp2_hegyvidek_maszk","timestamp":"2021. március. 05. 10:32","title":"Kötelező lesz az FFP2-es maszk használata a XII. kerületi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]