[{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Napot vizsgáló Parker Solar Probe nevű űrszonda még 2020 nyarán készített fényképet a Vénuszról, amin látni lehet az Aphrodite Terra nevű magasföldet. Hogy miért, azt egyelőre a NASA tudósai sem értik.","shortLead":"A Napot vizsgáló Parker Solar Probe nevű űrszonda még 2020 nyarán készített fényképet a Vénuszról, amin látni lehet...","id":"20210226_nasa_parker_solar_probe_nap_urszonda_venusz_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea697f8-c292-4ec9-a28d-85a61b825b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_nasa_parker_solar_probe_nap_urszonda_venusz_fenykep","timestamp":"2021. február. 26. 13:03","title":"A NASA tudósait is meglepte a Vénuszról készített fénykép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével is egyetért.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság...","id":"20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75756f5-8708-494c-babf-6d6e6e20b1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","timestamp":"2021. február. 25. 21:35","title":"Varga Judit szerint a közösségi média olyan lett, mint az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd2236a-b6c4-41d5-bc88-cf32e2b3db82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront felhői szombat kora délutánra hagyják el az országot, hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap.","shortLead":"A hidegfront felhői szombat kora délutánra hagyják el az országot, hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap.","id":"20210227_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bd2236a-b6c4-41d5-bc88-cf32e2b3db82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2eafc3-2a03-4152-b5ea-8a7865965e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_idojaras","timestamp":"2021. február. 27. 11:43","title":"Éjjel újra fagyhat, de addig mindenhol süt még kicsit a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tagállamok önállóan vezetik be a tanúsítványt, de az az egész unióban érvényes lesz.","shortLead":"A tagállamok önállóan vezetik be a tanúsítványt, de az az egész unióban érvényes lesz.","id":"20210225_Europai_unio_digitalis_oltasi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf3a71d-c9a3-42a3-b6d1-34e3369284cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Europai_unio_digitalis_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. február. 25. 21:54","title":"Még a nyár előtt bevezethetik az EU-ban a digitális oltási igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból pénteken az utókornak szánt üzenetekkel teli időkapszulát helyeztek el a decemberben megnyíló épület padlóburkolata alá.

","shortLead":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból...","id":"20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a723fc-b110-4412-9c19-106969ffe36e","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","timestamp":"2021. február. 26. 12:40","title":"Időkapszulát helyeztek el az év végén megnyíló Magyar Zene Házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9d4dac-8337-491f-9831-9542e5fd0bf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha időnként drágálljuk is a húst, messze nem ellentételezzük azt, amit az ilyen termékek előállítása a környezettel tesz. És sajnos mindegy, hogy hagyományos vagy úgynevezett organikus (bio-) húsról beszélünk.","shortLead":"Még ha időnként drágálljuk is a húst, messze nem ellentételezzük azt, amit az ilyen termékek előállítása a környezettel...","id":"20210226_nemet_kutatas_organikus_husok_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9d4dac-8337-491f-9831-9542e5fd0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bc2efa-2951-4c4f-87a2-05da59d45df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_nemet_kutatas_organikus_husok_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. február. 26. 12:03","title":"Megdőlt egy hiedelem: nem környezetkímélők az organikus húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","shortLead":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","id":"20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ee0653-49c0-436b-9855-713daf852458","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 25. 18:29","title":"A jövő év végén kezdik gyártani a magyar koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]