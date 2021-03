Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon, de már otthon folytathatja a gyógyulást.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon...","id":"20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb587f0-44af-4dc3-8a3a-907f6f10d098","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 17. 08:35","title":"Tiger Woods elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","id":"20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2889896e-1546-4b52-88d6-499f34508a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 09:09","title":"Koronavírus: 143 beteg meghalt, 4926 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább kattintott. Nem kellett volna.","shortLead":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább...","id":"20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6caf05-9dfc-4010-b144-fe04e1bbe8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","timestamp":"2021. március. 17. 13:03","title":"173 millió forintnyi bitcoint bukott egy ember, mert azt hitte, Elon Musk megajándékozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, mint most.","shortLead":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba...","id":"20210317_uj_autok_eu_melypont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae013de5-c6c0-40b9-9ae4-b7ece7ea481e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_uj_autok_eu_melypont","timestamp":"2021. március. 17. 09:37","title":"Történelmi mélypontra esett a most forgalomba helyezett új autók száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","shortLead":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","id":"20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92f9501-4a9f-4258-abae-1996568943d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","timestamp":"2021. március. 15. 21:56","title":"Havonta 10 ezerszer keresik a munkajogi igazságot az ingyenes jogpontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","id":"20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13e7281-99e4-4ab5-a6b5-83245a142038","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 10:35","title":"Megszüntették az eljárást a XVI. kerületi csúszdák ügyében, amelyeken a szülők szerint több gyerek is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]