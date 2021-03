Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben lennének, nem kellett volna elhallgattatniuk a Klubrádiót, írja szerzőnk.","shortLead":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben...","id":"20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c1e0f-a4d3-49f8-9ca2-70cb8ef062c7","keywords":null,"link":"/360/20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","timestamp":"2021. március. 17. 15:00","title":"Tóta W.: Üdvöz légy, Bolgár úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","shortLead":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","id":"20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b426500-2469-4e1f-9a24-643be415c325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","timestamp":"2021. március. 16. 10:33","title":"Lenyűgöző fotók készültek Skócia fölött feltűnt északi fényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit költhetett az elnöki kampányára, mint amennyi a megengedett.","shortLead":"Kétszer annyit költhetett az elnöki kampányára, mint amennyi a megengedett.","id":"20210317_Ujabb_pert_kapott_a_nyakaba_Sarkozy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8da019-7caa-4606-808f-7479adc3816d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Ujabb_pert_kapott_a_nyakaba_Sarkozy","timestamp":"2021. március. 17. 14:14","title":"Újabb pert kapott a nyakába Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","shortLead":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","id":"20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c925fd50-beb1-4677-bf25-876d6b8b1811","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 17. 10:39","title":"Pénzért kínálták fel rokonai a 13 éves lányt két berettyóújfalui férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű roboton. Az egység az okosabb fajtából való.","shortLead":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű...","id":"20210316_amazon_robot_vesta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0479fe0c-461c-4501-87b1-416f52dab4f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_amazon_robot_vesta","timestamp":"2021. március. 16. 11:33","title":"Négy éve készül, 800 ember fejleszti az Amazon macska méretű robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","shortLead":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","id":"20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392190a4-5d87-43f2-af96-2e16a5394068","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","timestamp":"2021. március. 17. 17:01","title":"A korábbinál kevesebb a hazai élelmiszer a legnagyobb kereskedelmi láncok üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is olyan rossz lehet a helyzet, mint Európában.","shortLead":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is...","id":"20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58fc09-d885-4563-b10b-53d69f8a1a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","timestamp":"2021. március. 15. 21:32","title":"Anthony Fauci Európa két hibájától inti óva Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon felül további 10 millió adag vakcinát szállít le az EU-nak.","shortLead":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon...","id":"20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b0f6b9-f48c-44f0-9e8d-fe211fa6e98a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","timestamp":"2021. március. 16. 11:22","title":"Hamarabb szállít az EU-nak 10 millió vakcinát a Biontech–Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]