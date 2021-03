Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok koronavírusos beteg hal meg 1 millió főre vetítve. ","shortLead":"Nagyon sok koronavírusos beteg hal meg 1 millió főre vetítve. ","id":"20210321_Nagyon_rosszak_a_magyar_halalozasi_adatok_csak_Csehorszagban_magasabb_a_szam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28299ec-3650-46a7-b71c-28aff2f3bdc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Nagyon_rosszak_a_magyar_halalozasi_adatok_csak_Csehorszagban_magasabb_a_szam","timestamp":"2021. március. 21. 18:59","title":"Nagyon rosszak a magyar halálozási adatok európai összehasonlításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cca239-b271-49ba-989c-5f00f723f45e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szepesi Richárd állami milliárdokkal megtámasztott projektjei sokszor kötnek ki kormányközelben.","shortLead":"Szepesi Richárd állami milliárdokkal megtámasztott projektjei sokszor kötnek ki kormányközelben.","id":"202111_balaland_residence_azallami_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cca239-b271-49ba-989c-5f00f723f45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9bb96a-2b93-4e71-9d76-d6c19dd35765","keywords":null,"link":"/360/202111_balaland_residence_azallami_szalloda","timestamp":"2021. március. 21. 08:30","title":"Mészárosék ingatlanosa szálláshely-szolgáltatásra adta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió akár idén is elkezdheti büntetni a jogállamisági szabályokat megszegő tagországokat, és már el is kezdték tervezni az új szankciós eszközt, amivel elérhetik, hogy ezek az országok több milliárd eurótól essenek el - írja a Bloomberg.","shortLead":"Az Európai Unió akár idén is elkezdheti büntetni a jogállamisági szabályokat megszegő tagországokat, és már el is...","id":"20210320_Orban_meg_a_valasztasok_elott_a_jogallamisagi_intezkedesek_celkeresztjebe_kerulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b95c76d-8fe7-429a-af01-14de9522eba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Orban_meg_a_valasztasok_elott_a_jogallamisagi_intezkedesek_celkeresztjebe_kerulhet","timestamp":"2021. március. 20. 12:32","title":"Orbán még a választások előtt a jogállamisági intézkedések célkeresztjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett megnyitások ugyanis sokszor fulladnak idő előtti megegyezéses kézfogásokba, és egyre kevesebb a játékot izgalmassá varázsló eredeti ötlet. Mesterséges intelligencia bevonásával keresik a kiutat.","shortLead":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett...","id":"202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75581d61-3740-4374-939e-445eb7c945b6","keywords":null,"link":"/360/202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","timestamp":"2021. március. 21. 08:15","title":"Új szabályok a sakkban: saját bábjainkat is leüthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter volt energetikai államtitkár egy napot se töltött új tisztségében.","shortLead":"Kaderják Péter volt energetikai államtitkár egy napot se töltött új tisztségében.","id":"20210319_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos_levaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bddfdf-d455-43c6-80f8-2dc763ca5156","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos_levaltas","timestamp":"2021. március. 19. 21:15","title":"Kinevezése napján már le is váltották az akkumulátoripari biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van bejelentkezve épp.","shortLead":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van...","id":"20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46bba2-736c-48d8-ab28-46121ee5e0df","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","timestamp":"2021. március. 19. 20:20","title":"Véletlenül a Fradi hivatalos profiljával hitványozták le Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f97c998-71a6-4061-b795-502690ddd289","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy arról beszámoltunk, vulkánkitörés történt az izlandi főváros, Reykjavík közelében péntek este. A mélyből feltörő láva vörösre festette az égboltot a területen, ahol az elmúlt hetekben több ezer kisebb földrengés volt. ","shortLead":"Ahogy arról beszámoltunk, vulkánkitörés történt az izlandi főváros, Reykjavík közelében péntek este. A mélyből feltörő...","id":"20210320_Magyar_geologus_az_izlandi_vulkankitoresrol_ujabb_teruleteken_hasadhat_fel_a_fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f97c998-71a6-4061-b795-502690ddd289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5bed9c-18a4-46af-b843-6962d86c7e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Magyar_geologus_az_izlandi_vulkankitoresrol_ujabb_teruleteken_hasadhat_fel_a_fold","timestamp":"2021. március. 20. 11:30","title":"Magyar geológus az izlandi vulkánkitörésről: újabb területeken hasadhat fel a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"28 ezer forint lesz és még két hónapot kell várni rá – erről tájékoztatta a pácienseit a Nemzetközi Oltóközpont, amely pénzért soron kívül kínál koronavírus elleni vakciát.","shortLead":"28 ezer forint lesz és még két hónapot kell várni rá – erről tájékoztatta a pácienseit a Nemzetközi Oltóközpont, amely...","id":"20210320_Draga_lesz_es_csak_majus_kozepetol_jon_a_magan_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c6016-ea22-4c52-b7a1-d42811f53b23","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Draga_lesz_es_csak_majus_kozepetol_jon_a_magan_oltas","timestamp":"2021. március. 20. 15:29","title":"Májusra ígéri a magán oltóközpont a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]