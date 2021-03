Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","shortLead":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","id":"20210318_lotto_nyertes_milliardos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30e69ad-520f-4a91-9e1a-356e5f9864a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_lotto_nyertes_milliardos","timestamp":"2021. március. 18. 10:15","title":"Megszólalt az ötös lottón majd 4 milliárdot nyert játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","shortLead":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","id":"20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44109e04-575c-4f17-9416-def40c6c8be3","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","timestamp":"2021. március. 18. 20:52","title":"Megtiltja a turistáskodást a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet adatai alapján megnézte, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és a Johnson & Johnson védőoltása esetén milyen mellékhatásokra számíthatunk, és azok milyen gyakorisággal fordulnak elő.","shortLead":"A The Guardian az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet adatai alapján megnézte, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és...","id":"20210318_koronavirus_elleni_vedooltas_mellekhatasok_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabc727-5914-40df-bd95-49a30b2bafe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_elleni_vedooltas_mellekhatasok_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:12","title":"Megnézték, milyen mellékhatásai lehetnek egyes koronavírus elleni védőoltásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány...","id":"20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee2398-b253-4a95-8eb1-bdb648d5e2b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","timestamp":"2021. március. 18. 14:44","title":"Könnyen lehet, hogy az idei nyári turisztikai szezon is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt tartalmat, hogy az megjelenne az illető csatornáján.","shortLead":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt...","id":"20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065dc5e-d157-427f-afb6-2989fd78151a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","timestamp":"2021. március. 18. 17:03","title":"Új funkciót kap a YouTube, hogy minden tartalom jogtiszta legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan oltásellenességgel és azzal vádolja az ellenzéket, hogy a járványnak drukkolnak.","shortLead":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan...","id":"20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43fc3f-d1c8-4147-8610-7d1ec4baf33d","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","timestamp":"2021. március. 18. 12:51","title":"Egymást vádolja a koronavírus miatti halálesetekért Gyurcsány Ferenc és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","shortLead":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","id":"20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cbebfb-1b84-466d-9348-fb4d118d5d13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","timestamp":"2021. március. 19. 13:42","title":"Felbecsülhetetlen értékű autógyűjtemény égett porrá, amelyről most képeket közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fesztiválok időpontját a szervezők 2022-re tolják.\r

\r

","shortLead":"A fesztiválok időpontját a szervezők 2022-re tolják.\r

\r

","id":"20210318_Hivatalos_elmarad_iden_a_Balaton_Sound_es_a_VOLT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc345268-00b0-44b7-ac7d-2f669aa45461","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Hivatalos_elmarad_iden_a_Balaton_Sound_es_a_VOLT","timestamp":"2021. március. 18. 12:18","title":"Hivatalos: elmarad idén a Balaton Sound és a VOLT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]