[{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit – állapította meg az Európai Bíróság.","shortLead":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós...","id":"20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90302423-81b6-4501-b308-86c1c7ab5d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","timestamp":"2021. március. 25. 10:28","title":"Európai Bíróság: Jogellenesen olcsó volt Magyarországon a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő három hónapban léphetnek piacra a gyártók az első olyan okostelefonokkal, amelyekben már a Snapdragon 780G fog dolgozni.","shortLead":"A tervek szerint a következő három hónapban léphetnek piacra a gyártók az első olyan okostelefonokkal, amelyekben már...","id":"20210325_qualcomm_snapdragon_780g_5nm_gyartasi_technologia_processzor_kozepkategorias_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597400d0-3fac-404a-b236-88032a5f6eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_qualcomm_snapdragon_780g_5nm_gyartasi_technologia_processzor_kozepkategorias_mobil","timestamp":"2021. március. 25. 17:11","title":"Majdnem csúcsteljesítmény középkategóriás mobilokban: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 780G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","shortLead":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","id":"20210324_kave_zsiregetes_testedzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be6e45-b5ad-4143-a8e8-27f2b85262be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_kave_zsiregetes_testedzes","timestamp":"2021. március. 24. 16:03","title":"Szokott edzés előtt kávézni? Lehet, hogy érdemes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli, mostantól minden tekintetben magánszemély, ezért elvárja a magánéletének tiszteletben tartását.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli...","id":"20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24fa569-0468-47fa-acb0-c358ff83fe61","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","timestamp":"2021. március. 24. 21:41","title":"Szájer: A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért tüntetőkről szóló filmjét, így azt mégsem mutatják be. A FreeSZFE ugyanakkor azt mondja: a közösség nem tiltott be semmit.","shortLead":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért...","id":"20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b146454e-1cf6-46af-94b8-cb8588026a6b","keywords":null,"link":"/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 26. 00:27","title":"Mégsem mutatják be az SZFE-ről szóló filmet, a Partizán betiltásról, a FreeSZFE személyiségi jogokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0876e5-8da3-49c0-8a24-dbf89622d14d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világon vélhetően elsőként Új-Zéland biztosítana fizetett szabadságot, ha a terhesség bármely időszakában vetélésre kerül sor.

","shortLead":"A világon vélhetően elsőként Új-Zéland biztosítana fizetett szabadságot, ha a terhesség bármely időszakában vetélésre...","id":"20210325_UjZeland_veteles_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0876e5-8da3-49c0-8a24-dbf89622d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c757cab-6f24-4d86-972e-e7d53692480c","keywords":null,"link":"/elet/20210325_UjZeland_veteles_szabadsag","timestamp":"2021. március. 25. 12:11","title":"Az elvetélt gyermek után is kérhetnek szabadságot a szülők Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek a biztonsági és egészségügyi szektorban. ","shortLead":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek...","id":"20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4ca2e-5d3a-477b-9f1f-c2f68b513a30","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Sándor utasít, a bizalmasai pedig tarolnak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","shortLead":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","id":"20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34144121-1f27-4ed8-9cb2-c972ade35a32","keywords":null,"link":"/sport/20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","timestamp":"2021. március. 25. 07:13","title":"Vereséggel rajtolt az U21-es fociválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]