[{"available":true,"c_guid":"b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme, amelyekből egyet New Englandban találtak egy Rhode Island-i szedd magad-földön.","shortLead":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme...","id":"20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7241fd-c9fe-4da2-9339-fb51d4a6aa9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","timestamp":"2021. április. 05. 09:03","title":"Egy fémdetektor és néhány 300 éves érme segítenek megoldani egy 17. századi bűnügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem vethet véget.","shortLead":"Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem...","id":"20210405_microsoft_excel_tablazatkezelo_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb260b2-ec37-4d1c-ad61-9f3d3bb3d732","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_microsoft_excel_tablazatkezelo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. április. 05. 08:03","title":"Idén is lesz Excel-vébé, a tét pedig most is egy ládányi pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomában tartotta meg istentiszteletét húsvétvasárnap.","shortLead":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus...","id":"20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3333105-2117-464d-ab6e-bf14d8aa5b01","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","timestamp":"2021. április. 04. 16:16","title":"Balog Zoltán: \"A mi kis országunk nem elátkozott hely\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","shortLead":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","id":"202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40de3b26-0118-447a-8654-ac3bd82a9b98","keywords":null,"link":"/360/202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","timestamp":"2021. április. 05. 13:45","title":"Ha most kérne védjegyoltalmat a zsendice szóra, valószínűleg elkésett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d02c-aec7-43f3-a83f-cfec42ac8c67","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","timestamp":"2021. április. 04. 16:28","title":"Elhunyt Törzsök Tibor DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5 millió beoltott.","shortLead":"A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5...","id":"20210405_Portfolio_Penteken_indulhat_a_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acbc415-ad24-4a98-9939-33907af22138","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Portfolio_Penteken_indulhat_a_nyitas","timestamp":"2021. április. 05. 11:20","title":"Portfolio: Pénteken indulhat a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7b45c0-baac-4cea-8319-230c196dfbcd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál régebbi csónakra bukkantak a Boden-tóban. A tudósok remélik, hogy az \"őshajó\" új ismeretekkel szolgál a csónakok és hajók történelméről és a kőkorszaki vagy kora bronzkori életről a vizek partján.","shortLead":"Minden korábbinál régebbi csónakra bukkantak a Boden-tóban. A tudósok remélik, hogy az \"őshajó\" új ismeretekkel szolgál...","id":"20210405_legregebbi_hajo_boden_to_monoxylon_ladik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce7b45c0-baac-4cea-8319-230c196dfbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2949bb7b-64f3-4e0d-9154-c0ace2e30610","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_legregebbi_hajo_boden_to_monoxylon_ladik","timestamp":"2021. április. 05. 11:03","title":"Egy több mint négyezer éves hajót találtak a Boden-tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalta meg egy amerikai férfi, miért kell óvatosnak lenni még akkor is, ha a hihetetlenül biztonságosnak mondott App Store-ból tölt le valaki alkalmazásokat.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalta meg egy amerikai férfi, miért kell óvatosnak lenni még akkor is, ha a hihetetlenül...","id":"20210406_iphone_app_store_bitcoin_megtakaritas_digitalis_penztarca_kriptopenz_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ee5e13-a36d-4cfe-b8e7-da03e5ef1dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_iphone_app_store_bitcoin_megtakaritas_digitalis_penztarca_kriptopenz_lopas","timestamp":"2021. április. 06. 09:03","title":"Egy élet megtakarítása veszett oda az iPhone-ra került, adatlopó alkalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]