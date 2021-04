Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket állít majd az elmúlt negyven évnek, de beszél a jövőről, és nyit a jelen közönsége felé is.","shortLead":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket...","id":"20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb0a68e-d2f6-4bd5-a346-4f49325bc85b","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","timestamp":"2021. április. 06. 12:40","title":"Pénteken indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, Bodó Viktor egyik rendezését is láthatja a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","shortLead":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","id":"20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2719f8-771f-45bc-a3db-b79cab546430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 06. 06:41","title":"A VW 800 ezer forintért 270-re emeli az új Golf végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","shortLead":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","id":"20210404_Oltas_Terezvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd577a0-af52-477c-b22e-25c42348bb07","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Oltas_Terezvaros","timestamp":"2021. április. 04. 21:59","title":"Zárt ajtók fogadták az oltásra érkezőket Terézvárosban délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","shortLead":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","id":"20210406_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7251c8c9-7614-41d4-9f56-35a3125eba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. április. 06. 08:56","title":"170 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és 2021-re újabb rekordot várnak.","shortLead":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és...","id":"20210406_Diakhitel_valsag_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3107a2b-413a-4a5f-b45c-a69f35e79b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Diakhitel_valsag_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 05:16","title":"Minden korábbinál több Diákhitelt vettek fel a válság kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. ","shortLead":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve...","id":"20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f61e394-5871-4505-b6bb-ba71a5d1517f","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","id":"20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e84282-b78b-4eed-9f36-ae1f60084fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","timestamp":"2021. április. 06. 06:24","title":"Helyszínelő rendőröknek és öt autónak hajtott neki Tapolcánál egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]