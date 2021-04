Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyájimmunitáshoz ez azonban még kevés lesz.","shortLead":"A nyájimmunitáshoz ez azonban még kevés lesz.","id":"20210405_Akar_aprilis_vegere_megkaphatja_minden_regisztralt_az_elso_oltast_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4393b-cde8-48bd-8537-2832cc3b5982","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Akar_aprilis_vegere_megkaphatja_minden_regisztralt_az_elso_oltast_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 05. 19:07","title":"Akár április végére megkaphatja minden regisztrált az első oltást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Módosították a választási törvényt.","shortLead":"Módosították a választási törvényt.","id":"20210405_Elharult_az_akadaly_Putyin_akar_2036ig_is_hatalmon_maradhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f032df72-e20e-40b4-9d07-de0a7b72d5a2","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Elharult_az_akadaly_Putyin_akar_2036ig_is_hatalmon_maradhat","timestamp":"2021. április. 05. 17:17","title":"Elhárult az akadály, Putyin akár 2036-ig is hatalmon maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736fbfb3-5804-4d92-ade6-a6b5979299d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelet készül írni a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kancellárja annak az öt külföldi egyetemnek, amelyek elvben készek átvenni az SZFE lázadó évfolyamait.\r

\r

","shortLead":"Levelet készül írni a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kancellárja annak az öt külföldi egyetemnek, amelyek...","id":"20210407_Szarka_Gabornak_nem_tetszik_az_SZFEs_diplomamentes_levelet_ir_a_kulfoldi_egyetemeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736fbfb3-5804-4d92-ade6-a6b5979299d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5faea6c6-a581-4fbc-9f4f-434745c74817","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Szarka_Gabornak_nem_tetszik_az_SZFEs_diplomamentes_levelet_ir_a_kulfoldi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 07. 09:20","title":"Szarka Gábornak nem tetszik az SZFE-s diplomamentés, levelet ír a külföldi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","shortLead":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","id":"20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de587c5-111a-43b8-b44b-4b7db2c53a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","timestamp":"2021. április. 07. 07:27","title":"Megszűnhet a kerékpárút kötelező használata a bicikliseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Úgy gondoltuk, egy évvel a választás, illetve – iskolai hasonlatnál maradva – az érettségi előtt kisérettségiztetjük a kormányt a klasszikus tárgyakból, mint a magyar (társadalom, oktatás, egészségügy), matek (gazdaság), történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet) és idegen nyelv (külpolitika). A szabadon választott tárgy pedig mi lehetne más, mint a tesi (vagyis a sport). Cikksorozatunkban szakértők segítségével elemezzük a kormány eredményeit, többen érdemjegyet is adtak. A magyar és a matek értékelésével kezdjük. Szerdán jön a második kör, utána pedig olvasóinktól is várjuk az osztályzatokat. ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c722c0-c2f2-4945-abee-4541a4373465","keywords":null,"link":"/360/20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","timestamp":"2021. április. 06. 06:30","title":"Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360...","id":"20210406_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11df1e0-f1bf-4567-9fc7-8c99af15c71e","keywords":null,"link":"/360/20210406_Radar360","timestamp":"2021. április. 06. 08:00","title":"Radar360: Csiki-csuki Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov pártjának nincs meg az abszolút többsége.","shortLead":"Bojko Boriszov pártjának nincs meg az abszolút többsége.","id":"20210405_A_jelenlegi_miniszterelnok_nyerte_a_bolgar_parlamenti_valasztasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b70aa-f33a-4c3b-850d-8391e7af9943","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_A_jelenlegi_miniszterelnok_nyerte_a_bolgar_parlamenti_valasztasokat","timestamp":"2021. április. 05. 16:08","title":"A jelenlegi miniszterelnök nyerte a bolgár parlamenti választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]