[{"available":true,"c_guid":"a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","shortLead":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","id":"20210414_Verekedes_ket_panda_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9dffc-1364-4f47-8d40-2dd7b58d89ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Verekedes_ket_panda_video","timestamp":"2021. április. 14. 16:33","title":"Összeverekedett két panda Szecsuanban, 17 percig gyűrték egymást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","shortLead":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","id":"20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887929e6-9350-49d0-9cb4-ca8a5a6ec768","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","timestamp":"2021. április. 13. 16:01","title":"J. K. Rowling új gyerekkönyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144624b0-1b7a-42b2-8ff7-981b10e04dc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly közel 130 ezer új autót helyeztek forgalomba itthon, érdemes átnézni kategóriánként, hogy mekkora az átlagár. ","shortLead":"Tavaly közel 130 ezer új autót helyeztek forgalomba itthon, érdemes átnézni kategóriánként, hogy mekkora az átlagár. ","id":"20210414_Mennyibe_kerul_atlagosan_most_egy_uj_auto_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=144624b0-1b7a-42b2-8ff7-981b10e04dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a66dfb-0471-49fb-8adf-6ad0346cdb5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Mennyibe_kerul_atlagosan_most_egy_uj_auto_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 14. 14:19","title":"Mennyibe kerül átlagosan most egy új autó Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Etikailag megkérdőjelezhetőnek nevezte a kancellár az igazgató lépését, aki fertőtlenítést rendelt el az intézményben, amivel elodázta volna, hogy hétfőn újrainduljon a jelenléti oktatás a hatosztályos gimnázium 7–8. évfolyamán.



","shortLead":"Etikailag megkérdőjelezhetőnek nevezte a kancellár az igazgató lépését, aki fertőtlenítést rendelt el az intézményben...","id":"20210413_elte_apaczai_csere_janos_gyakorlo_gimnazium_koronavirus_fertotlenites_jelenleti_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22b4d7f-9c80-4216-95ff-747bc7a1a9cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_elte_apaczai_csere_janos_gyakorlo_gimnazium_koronavirus_fertotlenites_jelenleti_oktatas","timestamp":"2021. április. 13. 16:28","title":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban rovarirtás miatt ne induljon el az oktatás hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni külügyminisztérium, néhány nappal az után, hogy az iráni fővárostól 250 kilométerre délre található létesítményben felrobbant a telepet energiával ellátó központ. Az akcióval legalább kilenc hónappal visszavetették az iráni atomprogramot, s bár Tel-Avivban nem kommentálták a támadást, biztosra vehető, hogy a sikeres szabotázsakcióban benne volt a zsidó állam titkosszolgálata. A robbantás megnehezítheti a nyugati államok és Teherán közötti tárgyalásokat, s ha így lesz, Izrael két legyet ütött egy csapásra.","shortLead":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni...","id":"20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c7555-aa2b-422b-bc1b-42c17cf36d58","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"Így folytatódhat Izrael és Irán nem is olyan titkos háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket követő állami támogatások dogmatikussá tették a Maastrichtban felvázolt Európát, a Covid-válság pedig még inkább egyértelművé tette a szabályzat és a valóság közti eltérését – írja a Le Monde.","shortLead":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket...","id":"20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ac2c22-4b7d-4cb7-945e-9bbf851918f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A francia EU-elnökség megváltoztatná a 3 százalékos deficitszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán elektromos hajtású változatát. ","shortLead":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán...","id":"20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2391622-d959-4e36-af59-9d1212be091b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","timestamp":"2021. április. 14. 06:41","title":"Amperek, buli, Manta: vezettük az új Opel Mokka-e villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy jónak tartja a techóriások megfékezését célzó uniós irányt, de kiderült az is, hogy fontolgatja: regisztrál a Tiktokra.","shortLead":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt...","id":"20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f229f9-0124-4f36-b714-89bf055e38f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","timestamp":"2021. április. 13. 21:28","title":"Most még Brüsszelre hagyja a Facebook megrendszabályozását a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]