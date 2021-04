Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","shortLead":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","id":"20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff304ba-9913-4898-9174-9e47a3fa002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Nem engedték be, felgyújtotta volt élettársa bejárati ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket, hogy ahhoz frissíteni kellene a Google-fiók adatait.","shortLead":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket...","id":"20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4a7645-4ec8-4ec2-95cf-18d7c1f0c227","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","timestamp":"2021. április. 26. 16:03","title":"Megkönnyítette a névváltoztatást a YouTube, már nem kell a Google-fiókot módosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. 