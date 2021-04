Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok veszik át jóformán az összes állami feladatot – hatalmas vagyonnal kistafírozva. Így értékeli az Országgyűlés idevágó döntését a Deutsche Welle.","shortLead":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok...","id":"20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fe56a-962f-45e2-a33e-975581d9c359","keywords":null,"link":"/360/20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","timestamp":"2021. április. 29. 07:29","title":"Deutsche Welle: Orbán párhuzamos államot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","shortLead":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","id":"20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c3b5e-b870-487c-9bb7-457ff2ab3e1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","timestamp":"2021. április. 27. 12:35","title":"Demeter Szilárdék a Diákvárosban húznák fel az Országos Széchényi Könyvtárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a képernyőre, a YouTube-ra is jönnek majd a hazai filmgyártáshoz kapcsolódó és a moziba járást népszerűsítő videók. ","shortLead":"Nem csak a képernyőre, a YouTube-ra is jönnek majd a hazai filmgyártáshoz kapcsolódó és a moziba járást népszerűsítő...","id":"20210428_Nemzeti_Filmintezet_HirTV_musor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb249f9-cc0a-48e7-8c6f-240436fa5a71","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Nemzeti_Filmintezet_HirTV_musor","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Közös tévéműsort indít a Nemzeti Filmintézet és a Hír Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető céginformációkból, és az NNK sem árulta el kilétét a 24.hu-nak.","shortLead":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető...","id":"20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08f7ed-1d23-4430-85ca-8fbd0793a4cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","timestamp":"2021. április. 28. 17:15","title":"Továbbra sem árulja el az állam, ki áll a Sinopharm-vakcinákon vagyonokat kereső magyar cég mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8ed9e-7dcd-42ad-ba6a-d303f860f888","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mostantól még nagyobb kontroll alatt tudja tartani a kormány a médiapiacot, amit eddig is kénye-kedve szerint tudott alakítani – médiapiaci szereplők és a piacot ismerők szerint erről szól az az új rendelet, amely nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a hazai egyetemek mellett a kiadói ágazatot, a film és televíziós műsorgyártó és műsorszolgáltató szektort is. Arról egyelőre mindenki csak találgat, miért kellett éppen most kihozni egy ilyen rendeletet. Van olyan vélekedés, hogy Soros György pénzétől tart a kormány.","shortLead":"Mostantól még nagyobb kontroll alatt tudja tartani a kormány a médiapiacot, amit eddig is kénye-kedve szerint tudott...","id":"20210428_Be_akarnak_szoritani_minket_errol_szol_ez_a_sztori","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb8ed9e-7dcd-42ad-ba6a-d303f860f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1435ef-77eb-42f8-8796-124f2bd7adac","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Be_akarnak_szoritani_minket_errol_szol_ez_a_sztori","timestamp":"2021. április. 28. 13:55","title":"\"Beszorítanak minket, erről szól ez a sztori\" – mire készül a médiában a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","shortLead":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","id":"20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32558c-e14b-48f0-b1db-e30f2883b7e0","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2021. április. 28. 21:48","title":"Kevin Hart is megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy akkumulátoros, 204 lóerős példányt fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy...","id":"20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aadfa57-28f4-40c4-8e29-95444b795324","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","timestamp":"2021. április. 28. 06:41","title":"Vissza a cseh farmotorhoz: kipróbáltuk a Skoda Enyaq villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546","c_author":"Fodor Kata, Új-Delhi","category":"360","description":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd a betegséggel, és hogyan látta Újdelhiben közvetlen közelből az indiai egészségügy kétségbeesett harcát.","shortLead":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd...","id":"20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ef8bb-0707-4cf1-9938-3f7cdc1709bd","keywords":null,"link":"/360/20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Disaster Area – avagy magyarként covidosnak lenni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]