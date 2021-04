Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29","c_author":"HVG","category":"360","description":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben bevethető, szerepeltethető. Akár több helyen is lehetünk egyszerre, persze virtuálisan.","shortLead":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben...","id":"202114_egyre_tobben_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39781e4-1f55-4455-a0e4-64144d30b633","keywords":null,"link":"/360/202114_egyre_tobben_vagyok","timestamp":"2021. április. 28. 19:00","title":"Tiszta sci-fi: mesterséges alteregókat kínál egy startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani a szolgáltatóval? Na, az EU miatt van. A magyarok az uniós átlaghoz hasonlóan tudatosak az online térben. De van hova fejlődni.","shortLead":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani...","id":"20210429_Adatvedelem_az_online_terben_a_sutik_tamadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4812cc-65a5-4cf0-a83d-6f4f51f24c16","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_Adatvedelem_az_online_terben_a_sutik_tamadasa","timestamp":"2021. április. 29. 17:08","title":"Adatvédelem az online térben: a sütik támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","shortLead":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","id":"20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a534cef3-b0bd-44c2-a19c-df5f83493220","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:01","title":"Megvertek egy iskolást, mert rászólt egy autósra, hogy ne dudáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","shortLead":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","id":"20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2661f4-9cde-4a63-ad1e-eca25fc65d65","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","timestamp":"2021. április. 28. 21:56","title":"Megmentettek a rendőrök egy öngyilkosságra készülő férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","shortLead":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","id":"20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1077202-9b48-415c-872b-0b436dde0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","timestamp":"2021. április. 29. 21:01","title":"Új lehetséges covid-gyógyszert vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]